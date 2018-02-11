Соловьев назвал их с Бобровой прокат короткого танца лучшим в сезоне
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Соловьев считает, что их с Екатериной Бобровой прокат в коротком танце в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном олимпийском турнире стал лучшим выступлением пары в сезоне. Об этом Соловьев рассказал журналистам.
Боброва и Соловьев заняли третье место в коротком танце в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном олимпийском турнире.
«Прокатом мы очень довольны — был контакт между нами. По внутренним ощущениям, это был лучший прокат за сезон. Завтра наша любимая произвольная, которую мы готовы проехать с таким же хорошим настроем», — сказал Соловьев.
Фигурист отметил, что атмосфера на арене была домашней. «Нас очень тепло принимали, домашняя атмосфера. Как только приехали сюда, нам начали писать люди из группы поддержки, и мы поняли, что будем как дома. Когда вышли на разминку, нас поддерживали даже местные, иностранцы», — отметил Соловьев.
После трех видов программы лидируют канадцы (27), американцы занимают второе место (23), олимпийские атлеты из России располагаются на третьей строчке (21). Женщины продемонстрируют короткую программу позднее в воскресенье. Командный турнир завершится 12 февраля.
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