Оргкомитет Олимпиады предупредил о возможном падении температуры до минус 25 градусов
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане предупредил о возможном падении температуры воздуха до минус 25 градусов. Об этом журналистам на
пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.
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«Что касается прогноза погоды, то сегодня будет очень сильный ветер, такая погода продержится до 14 числа, — сказал Сон Пэк Ю. — Затем температура может упасть до 25 градусов мороза. Рекомендую всем одеваться тепло».
В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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