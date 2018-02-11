Оргкомитет Олимпиады предупредил о возможном падении температуры до минус 25 градусов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Что касается прогноза погоды, то сегодня будет очень сильный ветер, такая погода продержится до 14 числа, — сказал Сон Пэк Ю. — Затем температура может упасть до 25 градусов мороза. Рекомендую всем одеваться тепло».

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.