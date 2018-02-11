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11 февраля 2018, 6:30 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет Олимпиады предупредил о возможном падении температуры до минус 25 градусов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане предупредил о возможном падении температуры воздуха до минус 25 градусов. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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© РИА "Новости"

«Что касается прогноза погоды, то сегодня будет очень сильный ветер, такая погода продержится до 14 числа, — сказал Сон Пэк Ю. — Затем температура может упасть до 25 градусов мороза. Рекомендую всем одеваться тепло».

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

© Ньюстюб
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