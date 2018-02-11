Баджетт: Атлеты из России, приехавшие на ОИ, «чистые», но бдительность терять нельзя
ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российские спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Пхенчхан, «чистые», но бдительность терять нельзя, это группа высокого риска, заявил на
пресс-конференции директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.
Исполком МОК 5 декабря принял решение допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой
«Очень важно, что цепочка ответственности сотрудников не прерывалась, чтобы были проверки на протяжении всего пути от сдачи пробы до лаборатории. Тестирование — это еще не ответы на все вопросы. Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», — добавил Баджетт.
«На этих Играх мы наладили работу между WADA, МОК, экспертами в лабораториях, федерациями. Да, у нас была проблема с емкостями, бутылочками (для допинга). Они могли быть незаметно вскрыты. Более трех тысяч наборов были заменены. Мы знаем, что эти бутылочки были произведены после Игр в Сочи, а протестированы в Рио. С ними трудно произвести манипуляции. Мы с большой уверенностью можем сказать, что всё будет хорошо. Плюс во всех лабораториях есть видеозапись», — заключил представитель МОК.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter