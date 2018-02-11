Баджетт: Атлеты из России, приехавшие на ОИ, «чистые», но бдительность терять нельзя

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Исполком МОК 5 декабря принял решение допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Цитата ОАР (олимпийские атлеты из России) уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда (в Пхенчхан), «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска.

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались, в том числе на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.

«Очень важно, что цепочка ответственности сотрудников не прерывалась, чтобы были проверки на протяжении всего пути от сдачи пробы до лаборатории. Тестирование — это еще не ответы на все вопросы. Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», — добавил Баджетт.

«На этих Играх мы наладили работу между WADA, МОК, экспертами в лабораториях, федерациями. Да, у нас была проблема с емкостями, бутылочками (для допинга). Они могли быть незаметно вскрыты. Более трех тысяч наборов были заменены. Мы знаем, что эти бутылочки были произведены после Игр в Сочи, а протестированы в Рио. С ними трудно произвести манипуляции. Мы с большой уверенностью можем сказать, что всё будет хорошо. Плюс во всех лабораториях есть видеозапись», — заключил представитель МОК.