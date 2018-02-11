МОК: Хоккейный матч объединенной команды Кореи стал самым важным моментом первого дня ОИ

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Субботняя игра олимпийского женского турнира против команды Швейцарии стала первой в истории, в которой в одной команде сыграли спортсменки КНДР и Южной Кореи. Игра закончилась со счетом 8:0 в пользу швейцарок. На игре присутствовали, в частности, президент МОК Томас Бах, а также лидеры обеих стран.

«Самым важным моментом вчера было выступление объединенной команды Кореи. Все это стало замечательным символом того, что Олимпийские игры могут дать возможность диалога между странами, — сказал Адамс. — Президент Бах также потом вышел на лед и пообщался с командой. Он сказал, самое главное, что они боролись и отдали игре все».

«Также он сказал, что на следующий день спортсмены почувствуют необходимые эмоции», — добавил Адамс.

Следующий матч корейская команда проведет 12 февраля против сборной Швеции.