Участники ОИ-2018 перед стартом соревнований были проверены на допинг более тысячи раз
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, перед стартом соревнований были проверены на допинг более тысячи раз. Об этом на
пресс-конференции сообщил медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.
Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей.
«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний, — сказал Баджетт. — Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период».
Медицинский директор МОК напомнил, что во время Игр в Пхёнчхане планируется взять 2,5 тыс.
Баджетт отметил, что МОК на Олимпиаде заменил более 4 тыс. ненадежных контейнеров для
«У нас есть проблемы с бутылочками для
«Сейчас нам прислали те образцы, которые использовались в Рио. Они более надежны. Во всех ключевых зонах лаборатории есть видеонаблюдение, сотрудники МОК и Всемирного антидопингового агентства присутствуют в лаборатории», — отметил чиновник МОК.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
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