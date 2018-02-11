Участники ОИ-2018 перед стартом соревнований были проверены на допинг более тысячи раз

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Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей.

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний, — сказал Баджетт. — Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период».

Медицинский директор МОК напомнил, что во время Игр в Пхёнчхане планируется взять 2,5 тыс. допинг-тестов. «Более 1400 [допинг-тестов] проводятся на соревнованиях, более 1000 — вне соревнований. Это очень большое количество тестов. Теперь есть специальные подразделения, которые занимаются планом по их распределению», — добавил он.

Баджетт отметил, что МОК на Олимпиаде заменил более 4 тыс. ненадежных контейнеров для допинг-проб.

«У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов, — отметил Баджетт. — Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены».

«Сейчас нам прислали те образцы, которые использовались в Рио. Они более надежны. Во всех ключевых зонах лаборатории есть видеонаблюдение, сотрудники МОК и Всемирного антидопингового агентства присутствуют в лаборатории», — отметил чиновник МОК.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.