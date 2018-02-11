Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 2 0 0
2 Норвегия 1 4 2
8 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32519200/
11 февраля 2018, 5:48 | Керлинг | ТАСС

Крушельницкий: Причиной поражения керлингистов РФ от швейцарцев стала расслабленность

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий из-за расслабленности проиграли сборной Швейцарии в дисциплине дабл-микст в заключительном матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал Крушельницкий.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Заключительная встреча предварительного раунда, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 8:9. После первых четырех эндов российская пара была впереди со счетом 7:2. В полуфинале россияне вновь встретятся со швейцарцами.

«Мы понимаем, что нельзя расслабляться, знали это всегда. Счет был слишком большим, мы были уверены, но расслабились. Соперник делал все то же, что и раньше. Просто они почувствовали уверенность, поняли, что нас можно догнать, а у нас игра перестала получаться», — сказал Крушельницкий.

«Мы старались сохранить концентрацию, но не получилось. Да, в полуфинале мы снова встретимся со швейцарцами. На других турнирах мы два подряд матча одному и тому же сопернику не проигрывали. Трудно объяснить, что произошло сегодня», — заключил спортсмен.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Полуфиналы состоятся 12 февраля. Финал пройдет 13 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

Российские керлингисты сыграют с командой Швейцарии в полуфинале дабл-микста на Олимпиаде

Российские керлингисты сыграют с командой Швейцарии в полуфинале дабл-микста на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проведет встречу со сборной Швейцарии в дисциплине дабл-микст в рамках полуфинала Олимпийских игр в Пхёнчхане. Соперник россиян определился по итогам всех матчей предварительного раунда.
Еще 7 новостей   Все новости

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?