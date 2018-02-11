Крушельницкий: Причиной поражения керлингистов РФ от швейцарцев стала расслабленность

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Заключительная встреча предварительного раунда, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 8:9. После первых четырех эндов российская пара была впереди со счетом 7:2. В полуфинале россияне вновь встретятся со швейцарцами.

«Мы понимаем, что нельзя расслабляться, знали это всегда. Счет был слишком большим, мы были уверены, но расслабились. Соперник делал все то же, что и раньше. Просто они почувствовали уверенность, поняли, что нас можно догнать, а у нас игра перестала получаться», — сказал Крушельницкий.

«Мы старались сохранить концентрацию, но не получилось. Да, в полуфинале мы снова встретимся со швейцарцами. На других турнирах мы два подряд матча одному и тому же сопернику не проигрывали. Трудно объяснить, что произошло сегодня», — заключил спортсмен.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Полуфиналы состоятся 12 февраля. Финал пройдет 13 февраля.