Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

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Второе место занял канадец Макс Пэррот (86,00), третье — его соотечественник Марк Макморрис (85,20). Представители олимпийских атлетов из России не попали в число участников финала в данной дисциплине.

Джерард стал самым молодым сноубордистом, выигравшим золото Олимпийских игр. Он выиграл Игры в возрасте 17 лет 227 дней. Ранее самым молодым олимпийским чемпионом по сноуборду был американец Сейдж Коценбург, выигравший соревнования в дисциплине слоупстайл в Сочи в 2014 году. Ему на момент победы было 18 лет.

24-летний Макморрис второй раз завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, ранее он стал третьим на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В марте 2017 года спортсмен получил тяжелые травмы после падения во время катания в канадском Уистлере, у него диагностировали перелом челюсти, левой руки, таза, ребер, разрыв селезенки и повреждение легкого. Первым выступлением Макмориса после травмы стал этап Кубка мира в дисциплине биг-эйр в Пекине в ноябре 2017 года, где он занял первое место.

Данные медали стали первыми для американцев и канадцев на текущей Олимпиаде. В активе олимпийских атлетов из России одна бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.