Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золото Олимпиады в слоупстайле
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине слоупстайл. В лучшей попытке американец показал результат 87,16 балла.
Второе место занял канадец Макс Пэррот (86,00), третье — его соотечественник Марк Макморрис (85,20). Представители олимпийских атлетов из России не попали в число участников финала в данной дисциплине.
Джерард стал самым молодым сноубордистом, выигравшим золото Олимпийских игр. Он выиграл Игры в возрасте 17 лет 227 дней. Ранее самым молодым олимпийским чемпионом по сноуборду был американец Сейдж Коценбург, выигравший соревнования в дисциплине слоупстайл в Сочи в 2014 году. Ему на момент победы было 18 лет.
24-летний Макморрис второй раз завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, ранее он стал третьим на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В марте 2017 года спортсмен получил тяжелые травмы после падения во время катания в канадском Уистлере, у него диагностировали перелом челюсти, левой руки, таза, ребер, разрыв селезенки и повреждение легкого. Первым выступлением Макмориса после травмы стал этап Кубка мира в дисциплине
Данные медали стали первыми для американцев и канадцев на текущей Олимпиаде. В активе олимпийских атлетов из России одна бронзовая медаль, завоеванная
Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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