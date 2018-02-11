Матвей Елисеев: Есть такие иностранцы, которые не здороваются
Биатлонист Матвей Елисеев в интервью «Известиям» отметил, что в свободное от тренировок время на Олимпиаде-2018 общается с партнерами по команде. По его словам, некоторые иностранцы не здороваются с россиянами.
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— Как атмосфера в Олимпийской деревне?
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— Как проводите свободное время в деревне?
— Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку — собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой.
— Общаетесь с иностранными коллегами?
— Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. (Улыбается.)
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