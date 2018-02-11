В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение
В районе корейского города Пхохан, который находится в 160 км от столицы Олипийских игр-2018 Пхенчхана, произошло землетрясение силой в 4,8 баллов по шкале Рихтера.
Подземные толчки были зафиксированы в 5.30 утра по местному времени. Как сообщил колумнист Yahoo Эрик Эдельсон, жители Олимпийской деревни получили смс с предупреждением на корейском языке. Как отметил сам журналист, подобное сообщение
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