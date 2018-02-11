В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 5.30 утра по местному времени. Как сообщил колумнист Yahoo Эрик Эдельсон, жители Олимпийской деревни получили смс с предупреждением на корейском языке. Как отметил сам журналист, подобное сообщение из-за незнания языка можно расценить, как предупреждение о вооруженном конфликте между КНДР и Кореей.