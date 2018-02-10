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10 февраля 2018, 23:49 | Хоккей | Чемпионат.com

Джионта: Сборная США готова к ОИ и голодна до побед, а значит, возможно всё

Капитан сборной США Брайан Джионта поделился ожиданиями от Олимпиады-2018 в Южной Корее.

«Если посмотреть на составы некоторых команд, то у них есть великолепные игроки. Но мы готовы к Олимпиаде и голодны до побед, а значит, возможно всё», — цитирует Джионту NBC Sports.

Американцы не выигрывали золото с 1980 года, последний раз поднимались на пьедестал в 2010 году, когда проиграли Канаде в финале. Впервые с 1994 года олимпийский хоккейный турнир пройдёт без игроков НХЛ. США сыграют в группе со Словакией, Словенией и Россией.
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Хоккей

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Первый в истории мирового спорта матч хоккеисток объединенной команды Кореи на Олимпийских играх привлек повышенное внимание прессы и лидеров обоих государств. Встреча группового этапа Олимпиады-2018 с командой Швейцарии состоялась в субботу в Канныне и завершилась победой швейцарок со счетом 8:0.
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