Джионта: Сборная США готова к ОИ и голодна до побед, а значит, возможно всё

«Если посмотреть на составы некоторых команд, то у них есть великолепные игроки. Но мы готовы к Олимпиаде и голодны до побед, а значит, возможно всё», — цитирует Джионту NBC Sports.



Американцы не выигрывали золото с 1980 года, последний раз поднимались на пьедестал в 2010 году, когда проиграли Канаде в финале. Впервые с 1994 года олимпийский хоккейный турнир пройдёт без игроков НХЛ. США сыграют в группе со Словакией, Словенией и Россией.