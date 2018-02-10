Самые стильные: американские СМИ оценили форму россиян в Пхенчхане

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Автор статьи Джейсон Гэй признается, что не ожидал увидеть «грустную аббревиатуру» ОАР — олимпийские атлеты из России — на красивой и современной экипировке.

«Я представлял, что форма российских спортсменов будет столь же унылой, сколь бюрократична эта аббревиатура. Мне казалось, что их экипировка будет похожа на спортивную форму, которую носили герои американских комедий в семидесятые. А потом я увидел их форму. Вот это да, ОАР!».

Гэй назвал одежду российских олимпийцев строгой и простой, в отличие от «чересчур яркой и кричащей» формы, в которой они выступали раньше.

«Эта униформа настолько хороша, что это буквально бросается в глаза. Любой бы с радостью такое носил», — отметил он. Журналист добавил, что если бы на Олимпиаде проводили соревнования по стилю, спортсмены из России имели бы все шансы на победу.

При этом форму сборной США, в которой американские атлеты появились на церемонии открытия Игр, автор статьи подверг критике.

«Вычурные перчатки, свитер, шляпа, ремень, бандана за 125 долларов — они выглядели как типичный турист, который едет на горнолыжный курорт при полном параде, но при этом встает на лыжи, только чтобы покрасоваться», — говорится в публикации.