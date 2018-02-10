Швеция в Пхёнчхане-2018: главный конкурент России в борьбе за золото
Юный талант поможет шведам, как минимум, встать на пьедестал почёта.
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Мы продолжаем цикл статей об участниках хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. На очереди сборная Швеции.
История выступлений. Поколение Форсберга и его два золота
Шведы выступают на Белых Олимпиадах с 1920 года. За без малого сто лет они дважды стали обладателями золотых наград. Случилось это в 1994 году в Лиллехаммере и в 2006-м в Турине. Первое золото шведам принесли такие легенды «Тре крунур», как Томи Сало, Матс Нэслунд и совсем ещё молодой Петер Форсберг. В Нагано и
Прошло четыре года, и настало время побед. На Олимпиаду в Турине шведы во главе с
Главный тренер. Рикард Грёнборг
В России о Грёнборге широкие массы узнали после его памятного конфликта с Олегом Знарком в конце полуфинального матча ЧМ-2014. С тех пор прошло уже немало времени, и наставники успели помириться и не единожды сыграть друг с другом. Сам Грёнборг — далеко не новый человек для шведской сборной. В системе национальной команды он находится уже десять лет. Сначала Рикард работал скаутом, затем вошёл в тренерский штаб, а на Кубке мира он возглавил команду. Помимо этого Грёнборг долго работал с юниорской и молодёжной сборными. В 2012 году он привёл к победе шведскую «молодёжку», переиграв в хорошо запомнившемся нам матче сборную России со счётом 1:0.
Состав
За сборную Швеции на турнире в Пхёнчхане сыграют следующие хоккеисты:
Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Виктор Фаст («Вёкше»), Маркус Хелльберг («Куньлунь»).
Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Ферьёстадт»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева»), Симон Бертилссон («Брюнэс»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелёв («Авангард»).
Нападающие: Юаким Линдстрём («Шеллефтео»), Фредрик Петтерсон («Лайонс»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Александер Бергстрём («Сибирь»), Виктор Стольберг («Цуг»), Дик Аксельссон («Ферьёстадт»), Оскар Мёллер («Шеллефтео»), Карл Клингберг («Цуг»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»).
В нём представлены 9 игроков КХЛ, 10 человек из шведского чемпионата и 4 представителя швейцарской лиги. Особое внимание, конечно же, будет уделено сверхперспективному Расмусу Далину. Этому парню всего 17, но его уже называют главным фаворитом на первую строчку драфта НХЛ-2018 и едва ли не главной надеждой шведского хоккея. Олимпиада в Пхёнчхане — прекрасная возможность для нас с вами посмотреть на него и самим понять, что же этот вундеркинд из себя представляет.
Турнирные перспективы
Сборная Швеции попала в одну группу с командами Финляндии, Германии и Норвегии. Грёнборг заявил, что в качестве задачи перед командой он видит завоевание медали. Что ж, состав вполне позволяет это сделать, даже несмотря на то, что всего четыре человека из него играли на победном для «Тре крунур» чемпионате мира 2017 года. В полуфинал шведы, скорее всего, попадут, а там уже многое будет зависеть от соперника, который им попадётся. В любом случае, задача Грёнборга видится вполне выполнимой. Шведы, пожалуй, главный соперник сборной России в борьбе за золото.
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