Швеция в Пхёнчхане-2018: главный конкурент России в борьбе за золото

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Мы продолжаем цикл статей об участниках хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. На очереди сборная Швеции.

История выступлений. Поколение Форсберга и его два золота

Шведы выступают на Белых Олимпиадах с 1920 года. За без малого сто лет они дважды стали обладателями золотых наград. Случилось это в 1994 году в Лиллехаммере и в 2006-м в Турине. Первое золото шведам принесли такие легенды «Тре крунур», как Томи Сало, Матс Нэслунд и совсем ещё молодой Петер Форсберг. В Нагано и Солт-Лейк-Сити Швеция вылетела на стадии четвертьфиналов. Особенно нам, конечно же, запомнился матч 2002 года с командой Беларуси. Тогда наши географические соседи сотворили форменную сенсацию, обыграв своих соперников со счётом 4:3. А ошибка Томи Сало в моменте с четвёртой шайбой белорусов, когда он попытался головой отразить пущенный Владимиром Копатем снаряд из средней зоны, стала одним из самых памятных моментов той Олимпиады. Беларусь ликовала, в то время как вся Швеция погрузилась в уныние.

Прошло четыре года, и настало время побед. На Олимпиаду в Турине шведы во главе с Бенгт-Оке Густафссоном поехали полны решимости реабилитироваться за неудачу на прошлых Играх. И у них это получилось сполна. Заняв в своей группе третье место, на пути к финалу они поочерёдно обыграли швейцарцев и чехов. В решающей встрече им противостояли финны. Коллектив Густафссона одержал победу со счётом 3:2, и таким образом Швеция завоевала второе в своей истории олимпийское золото. Главными звёздами той команды являлись Хенрик Лундквист, опытнейший Матс Сундин, братья Седины и Петер Форсберг. На Играх в Ванкувере шведы вылетели в четвертьфинале от чехов, а в Сочи они дошли до решающего боя за главную награду, где проиграли Канаде со счётом 0:3.

Главный тренер. Рикард Грёнборг

В России о Грёнборге широкие массы узнали после его памятного конфликта с Олегом Знарком в конце полуфинального матча ЧМ-2014. С тех пор прошло уже немало времени, и наставники успели помириться и не единожды сыграть друг с другом. Сам Грёнборг — далеко не новый человек для шведской сборной. В системе национальной команды он находится уже десять лет. Сначала Рикард работал скаутом, затем вошёл в тренерский штаб, а на Кубке мира он возглавил команду. Помимо этого Грёнборг долго работал с юниорской и молодёжной сборными. В 2012 году он привёл к победе шведскую «молодёжку», переиграв в хорошо запомнившемся нам матче сборную России со счётом 1:0.

Состав

За сборную Швеции на турнире в Пхёнчхане сыграют следующие хоккеисты:

Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Виктор Фаст («Вёкше»), Маркус Хелльберг («Куньлунь»).



Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Ферьёстадт»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева»), Симон Бертилссон («Брюнэс»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелёв («Авангард»).



Нападающие: Юаким Линдстрём («Шеллефтео»), Фредрик Петтерсон («Лайонс»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Александер Бергстрём («Сибирь»), Виктор Стольберг («Цуг»), Дик Аксельссон («Ферьёстадт»), Оскар Мёллер («Шеллефтео»), Карл Клингберг («Цуг»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»).

Состав у шведов по меркам этого олимпийского турнира довольно неплохо и крепко собран.

В нём представлены 9 игроков КХЛ, 10 человек из шведского чемпионата и 4 представителя швейцарской лиги. Особое внимание, конечно же, будет уделено сверхперспективному Расмусу Далину. Этому парню всего 17, но его уже называют главным фаворитом на первую строчку драфта НХЛ-2018 и едва ли не главной надеждой шведского хоккея. Олимпиада в Пхёнчхане — прекрасная возможность для нас с вами посмотреть на него и самим понять, что же этот вундеркинд из себя представляет.

Турнирные перспективы

Сборная Швеции попала в одну группу с командами Финляндии, Германии и Норвегии. Грёнборг заявил, что в качестве задачи перед командой он видит завоевание медали. Что ж, состав вполне позволяет это сделать, даже несмотря на то, что всего четыре человека из него играли на победном для «Тре крунур» чемпионате мира 2017 года. В полуфинал шведы, скорее всего, попадут, а там уже многое будет зависеть от соперника, который им попадётся. В любом случае, задача Грёнборга видится вполне выполнимой. Шведы, пожалуй, главный соперник сборной России в борьбе за золото.