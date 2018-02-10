Тихонов: Нельзя говорить, что биатлонистка Дальмайер наголову сильнее остальных на ОИ

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В субботу Дальмайер завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, преодолев дистанцию 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах за 21 минуту 6,2 секунды. Серебро взяла норвежка Марте Олсбю (один промах; +24,2 секунды). Бронза у чешки Вероники Витковой (один промах; +25,8).

«Нельзя говорить, что Дальмайер наголову сильнее остальных на Олимпиаде, просто другие отстрелялись хуже. Если бы хорошо отстрелялись (финка Кайса) Мякяряйнен, (представительница Белоруссии Дарья) Домрачева, (представительница Словакии Анастасия) Кузьмина, они бы обыграли Лауру. В женском биатлоне, как ни странно, конкуренция выше. Если бы основные конкурентки Дальмайер лучше стреляли, то Лаура бы не выиграла спринт», — сказал Тихонов по телефону.