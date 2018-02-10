Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Альберс подвел итог женского спринта на Олимпиаде
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс подвел итог женского спринта на Олимпиаде в Пхенчхане и отметил
пресс-службе Национального олимпийского комитета, что по горячим следам серьезных выводов делать не стоит, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«Тренерский штаб изучит все данные, которые у нас есть: скорость передвижения, стрельба, время нахождения на огневом рубеже. Как правило, сразу после гонки “никаких разборов полетов” не проводим, необходимо время для того, чтобы спортсменки смогли сами сделать анализ выступления», — сказал Юрий Альберс.
«В спринте у женщин всего три спортсменки на стрельбище не допустили ни одного промаха. Это говорит о том, что условия для стрельбы в Пхенчхане не самые лучшие. Не припомню ситуации, когда только несколько биатлонистов отстреляли на ноль. Такого не было никогда», — подчеркнул Юрий Альберс.
Специалист также поделился своим мнением о выступлении белорусских биатлонисток и лидера команды. «У Дарьи Домрачевой не сложилась стрельба лежа — первый рубеж задает тон всей гонке. Даша была на огневом рубеже, когда ветер был умеренный., а затем когда изготовилась ветер становился все сильнее и сильнее. В итоге промах лежа отразился на всей гонке. Трагедии из этого делать не стоит. Как отметила Дарья, она на третьей Олимпиаде занимает девятое место в спринте. Позиция у нее вполне нормальная для того, чтобы вести борьбу дальше. Форма у нее хорошая. Что касается остальных, порадовала Кривко, стабильно старались провести гонку и Надежда Скардино, и Надежда Писарева, но погода, все же, внесла свои коррективы », — отметил старший тренер сборной Беларуси.
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|10.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|21.06,2
|2
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+24,2
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+25,8
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+33,1
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+40,3
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+40,5
|7
|Ханна Эберг
|Швеция
|+40,8
|8
|Ирена Кадуриш
|Швейцария
|+45,5
|9
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+46,2
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+47,9