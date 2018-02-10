Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Альберс подвел итог женского спринта на Олимпиаде

«Тренерский штаб изучит все данные, которые у нас есть: скорость передвижения, стрельба, время нахождения на огневом рубеже. Как правило, сразу после гонки “никаких разборов полетов” не проводим, необходимо время для того, чтобы спортсменки смогли сами сделать анализ выступления», — сказал Юрий Альберс.

«В спринте у женщин всего три спортсменки на стрельбище не допустили ни одного промаха. Это говорит о том, что условия для стрельбы в Пхенчхане не самые лучшие. Не припомню ситуации, когда только несколько биатлонистов отстреляли на ноль. Такого не было никогда», — подчеркнул Юрий Альберс.

Специалист также поделился своим мнением о выступлении белорусских биатлонисток и лидера команды. «У Дарьи Домрачевой не сложилась стрельба лежа — первый рубеж задает тон всей гонке. Даша была на огневом рубеже, когда ветер был умеренный., а затем когда изготовилась ветер становился все сильнее и сильнее. В итоге промах лежа отразился на всей гонке. Трагедии из этого делать не стоит. Как отметила Дарья, она на третьей Олимпиаде занимает девятое место в спринте. Позиция у нее вполне нормальная для того, чтобы вести борьбу дальше. Форма у нее хорошая. Что касается остальных, порадовала Кривко, стабильно старались провести гонку и Надежда Скардино, и Надежда Писарева, но погода, все же, внесла свои коррективы », — отметил старший тренер сборной Беларуси.