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10 февраля 2018, 21:16 | Биатлон | БЕЛТА

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Альберс подвел итог женского спринта на Олимпиаде

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс подвел итог женского спринта на Олимпиаде в Пхенчхане и отметил пресс-службе Национального олимпийского комитета, что по горячим следам серьезных выводов делать не стоит, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

«Тренерский штаб изучит все данные, которые у нас есть: скорость передвижения, стрельба, время нахождения на огневом рубеже. Как правило, сразу после гонки “никаких разборов полетов” не проводим, необходимо время для того, чтобы спортсменки смогли сами сделать анализ выступления», — сказал Юрий Альберс.

«В спринте у женщин всего три спортсменки на стрельбище не допустили ни одного промаха. Это говорит о том, что условия для стрельбы в Пхенчхане не самые лучшие. Не припомню ситуации, когда только несколько биатлонистов отстреляли на ноль. Такого не было никогда», — подчеркнул Юрий Альберс.

Специалист также поделился своим мнением о выступлении белорусских биатлонисток и лидера команды. «У Дарьи Домрачевой не сложилась стрельба лежа — первый рубеж задает тон всей гонке. Даша была на огневом рубеже, когда ветер был умеренный., а затем когда изготовилась ветер становился все сильнее и сильнее. В итоге промах лежа отразился на всей гонке. Трагедии из этого делать не стоит. Как отметила Дарья, она на третьей Олимпиаде занимает девятое место в спринте. Позиция у нее вполне нормальная для того, чтобы вести борьбу дальше. Форма у нее хорошая. Что касается остальных, порадовала Кривко, стабильно старались провести гонку и Надежда Скардино, и Надежда Писарева, но погода, все же, внесла свои коррективы », — отметил старший тренер сборной Беларуси.

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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Ольсбу М.
Норвегия
3.
Виткова В.
Чехия
10.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 21.06,2
2 Марта Ольсбу Норвегия +24,2
3 Вероника Виткова Чехия +25,8
4 Мари Дорен-Абер Франция +33,1
5 Ванесса Хинц Германия +40,3
6 Лиза Виттоцци Италия +40,5
7 Ханна Эберг Швеция +40,8
8 Ирена Кадуриш Швейцария +45,5
9 Дарья Домрачева Беларусь +46,2
10 Жюстин Бреза Франция +47,9
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Биатлон

Домрачева: Ветер и холод помешали показать более высокий результат

Домрачева: Ветер и холод помешали показать более высокий результат

10 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер и холод помешали показать более высокий результат. Об этом рассказала после завершения выступления в спринте на 7,5 км на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.
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