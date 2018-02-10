Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и первый выход Медведевой
В воскресенье наши надежды на призовое место будут связаны прежде всего с саночником Романом Репиловым.
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НЕУЖЕЛИ ЭТОТ ЛОХ — ЖЕЛЕЗНЫЙ?
При всем уважении к биатлонистам с лыжниками, которые стартуют в Пхенчхане в сильно усеченных составах и без своих лидеров — Антона Шипулина и Сергея Устюгова соответственно, главной для России олимпийской ареной этого дня будут не снежные трассы, а ледяной желоб. На тренировках Репилов показывал лучшие результаты, и сегодня, в первых двух заездах из четырех, от него можно было ждать чего угодно…
Получилось неплохо, но и не так, чтобы супер. В обеих попытках россиянин не обошелся без мелких ошибок, показав сначала третье время, а затем — четвертое. Хотя подавляющему большинству соперников и такая стабильность оказалась не под силу. Например, другой лидер нашей команды Семен Павличенко грубо ошибся в стартовом заезде и сейчас идет только 17-м (Степан Федоров — на 13-м месте). Проблема одна: самый опасный из конкурентов — трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох — в субботу выступил просто блестяще. Непробиваемо.
Даже когда не шибко известный австриец Давид Гляйршер вдруг выпрыгнул поперед Лоха на 0,022, маститого немца это совершенно не смутило. Через пару часов он отобрал у Гляйршера обратно рекорд трека и завтра выйдет на третью попытку с хорошим запасом почти в две десятые. Репилов же — пока третий. Он отстает от австрийца на 0,029, и вдобавок на пятки нашему саночнику наступает Крис Маздзер из США. Судя по всему, в воскресенье именно они поведут борьбу за серебро с бронзой, хотя… А вдруг Лох окажется не таким уж железным?
МЕДВЕДЕВА — ВПЕРВЫЕ НА ОЛИМПИЙСКОМ КАТКЕ
Из тех соревнований, которые в этот день еще не достигнут последней, медальной стадии, в первую голову надо выделить фигурное катание. В семь утра по московскому времени на лед катка в Пхенчхане выйдет сама Евгения Медведева. В короткой программе командного турнира наша двукратная чемпионка планеты будет кататься последней — как и дуэт танцоров Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев почти на два часа раньше.
После вчерашнего провала Михаила Коляды (жалкое 8-е место из десяти участников) шансов на золото у россиян почти не осталось: отставание «-4» по сумме мест (а здесь именно она все решает) от фаворитов из Канады слишком велико. Но на второе место наши завтра выходить должны. Отрываясь от сборной Японии, с которой они сейчас делят третью текущую строчку в таблице, и обходя сборную США (пока «-1»). Этому вряд ли помешает уже озвученная замена в парном катании, где произвольную программу будут исполнять не победители короткой Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а Наталья Забияко с Александром Энбертом.
У французов, очень неудачно выступивших в пятницу (последнее место), за команду не станут танцевать рекордсмены мира Пападакис/Сизерон. Турнир завершится в понедельник тремя произвольными прокатами, где у россиян есть два варианта для второй (больше нельзя) замены: либо Алина Загитова вместо Медведевой (тут соперницам легче точно не станет), либо молодой Дмитрий Алиев вместо бедолаги Коляды. Первый выбор более вероятен.
НАДО ДОЖАТЬ КЕРЛИНГ!
Еще одна «болевая точка» — керлинг, где наша
Перед последним туром группового этапа в керлинге россияне делят
Очень этого не хотелось бы.
День 4-й
11 февраля, воскресенье
Разыгрывается 7 комплектов наград
Керлинг
3.05. 7-й тур. Швейцария — Россия, Корея — Канада, Норвегия — Китай, Финляндия — США.
14.05.
Фигурное катание
Командный турнир
4.00. Танцы. Короткая программа. От России: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
5.45. Женщины. Короткая программа. От России: Евгения Медведева.
7.40. Пары. Произвольная программа. От России: Наталья Забияко/Александр Энберт.
Сноуборд
4.00. Слоупстайл. Мужчины. Финал. Россия не участвует.
7.30. Слоупстайл. Женщины. Квалификация. От России: Софья Федорова.
Горные лыжи
5.00. Скоростной спуск. Мужчины. Россия не участвует.
Лыжи
9.15. Скиатлон 15+15 км. Мужчины. От России: Андрей Ларьков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко.
Коньки
10.00. 5000 м. Мужчины. Россия не участвует.
Хоккей
Женщины. Групповой турнир
10.40. 1-й тур. Группа А. Финляндия — США.
15.10. 1-й тур. Группа А. Канада — Россия.
Фристайл
13.30. Могул. Женщины. Квалификация. 2-й раунд. От России: Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова.
15.00. Могул. Женщины. Финал. 1-й раунд.
15.35. Могул. Женщины. Финал. 2-й раунд.
16.10. Могул. Женщины. Финал. 3-й раунд.
Сани
14.00. Мужчины. 3-я попытка. От России: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров.
15.50. Мужчины. 4-я попытка. От России: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров.
Биатлон
14.15. Спринт 10 км. Мужчины. От России: Антон Бабиков, Матвей Елисеев.
Время начала всех соревнований — московское
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