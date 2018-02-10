Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и первый выход Медведевой

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НЕУЖЕЛИ ЭТОТ ЛОХ — ЖЕЛЕЗНЫЙ?

При всем уважении к биатлонистам с лыжниками, которые стартуют в Пхенчхане в сильно усеченных составах и без своих лидеров — Антона Шипулина и Сергея Устюгова соответственно, главной для России олимпийской ареной этого дня будут не снежные трассы, а ледяной желоб. На тренировках Репилов показывал лучшие результаты, и сегодня, в первых двух заездах из четырех, от него можно было ждать чего угодно…

Получилось неплохо, но и не так, чтобы супер. В обеих попытках россиянин не обошелся без мелких ошибок, показав сначала третье время, а затем — четвертое. Хотя подавляющему большинству соперников и такая стабильность оказалась не под силу. Например, другой лидер нашей команды Семен Павличенко грубо ошибся в стартовом заезде и сейчас идет только 17-м (Степан Федоров — на 13-м месте). Проблема одна: самый опасный из конкурентов — трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох — в субботу выступил просто блестяще. Непробиваемо.

Даже когда не шибко известный австриец Давид Гляйршер вдруг выпрыгнул поперед Лоха на 0,022, маститого немца это совершенно не смутило. Через пару часов он отобрал у Гляйршера обратно рекорд трека и завтра выйдет на третью попытку с хорошим запасом почти в две десятые. Репилов же — пока третий. Он отстает от австрийца на 0,029, и вдобавок на пятки нашему саночнику наступает Крис Маздзер из США. Судя по всему, в воскресенье именно они поведут борьбу за серебро с бронзой, хотя… А вдруг Лох окажется не таким уж железным?

МЕДВЕДЕВА — ВПЕРВЫЕ НА ОЛИМПИЙСКОМ КАТКЕ

Из тех соревнований, которые в этот день еще не достигнут последней, медальной стадии, в первую голову надо выделить фигурное катание. В семь утра по московскому времени на лед катка в Пхенчхане выйдет сама Евгения Медведева. В короткой программе командного турнира наша двукратная чемпионка планеты будет кататься последней — как и дуэт танцоров Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев почти на два часа раньше.

После вчерашнего провала Михаила Коляды (жалкое 8-е место из десяти участников) шансов на золото у россиян почти не осталось: отставание «-4» по сумме мест (а здесь именно она все решает) от фаворитов из Канады слишком велико. Но на второе место наши завтра выходить должны. Отрываясь от сборной Японии, с которой они сейчас делят третью текущую строчку в таблице, и обходя сборную США (пока «-1»). Этому вряд ли помешает уже озвученная замена в парном катании, где произвольную программу будут исполнять не победители короткой Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а Наталья Забияко с Александром Энбертом.

У французов, очень неудачно выступивших в пятницу (последнее место), за команду не станут танцевать рекордсмены мира Пападакис/Сизерон. Турнир завершится в понедельник тремя произвольными прокатами, где у россиян есть два варианта для второй (больше нельзя) замены: либо Алина Загитова вместо Медведевой (тут соперницам легче точно не станет), либо молодой Дмитрий Алиев вместо бедолаги Коляды. Первый выбор более вероятен.

НАДО ДОЖАТЬ КЕРЛИНГ!

Еще одна «болевая точка» — керлинг, где наша микст-пара никак не может сделать последний шаг в квартет участников плей-офф — несмотря на отличную серию из четырех побед, которая, правда, была сегодня прервана. Анастасию Брызгалову с Александром Крушельницким резко (8:2!) осадили канадцы. Ох, опять эта Канада: сначала фигурное, теперь здесь, а завтра мы и в женском хоккее он них, боюсь, основательно получим…

Перед последним туром группового этапа в керлинге россияне делят второе-четвертое места с Норвегией и Швейцарией. И именно со швейцарцами (между прочим, действующими чемпионами мира) нашим в воскресенье играть. В случае неудачи и поражения норвежцев от сборной Китая в параллельной встрече дело дойдет до тай-брейка. Дополнительных стыковых матчей за два места в полуфинале между тремя командами — азиатской, скандинавской и российской.

Очень этого не хотелось бы.

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День 4-й

11 февраля, воскресенье

Разыгрывается 7 комплектов наград

Керлинг

Дабл-микст. Групповой турнир

3.05. 7-й тур. Швейцария — Россия, Корея — Канада, Норвегия — Китай, Финляндия — США.

14.05. Тай-брейк (если потребуется).

Фигурное катание

Командный турнир

4.00. Танцы. Короткая программа. От России: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

5.45. Женщины. Короткая программа. От России: Евгения Медведева.

7.40. Пары. Произвольная программа. От России: Наталья Забияко/Александр Энберт.

Сноуборд

4.00. Слоупстайл. Мужчины. Финал. Россия не участвует.

7.30. Слоупстайл. Женщины. Квалификация. От России: Софья Федорова.

Горные лыжи

5.00. Скоростной спуск. Мужчины. Россия не участвует.

Лыжи

9.15. Скиатлон 15+15 км. Мужчины. От России: Андрей Ларьков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко.

Коньки

10.00. 5000 м. Мужчины. Россия не участвует.

Хоккей

Женщины. Групповой турнир

10.40. 1-й тур. Группа А. Финляндия — США.

15.10. 1-й тур. Группа А. Канада — Россия.

Фристайл

13.30. Могул. Женщины. Квалификация. 2-й раунд. От России: Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова.

15.00. Могул. Женщины. Финал. 1-й раунд.

15.35. Могул. Женщины. Финал. 2-й раунд.

16.10. Могул. Женщины. Финал. 3-й раунд.

Сани

14.00. Мужчины. 3-я попытка. От России: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров.

15.50. Мужчины. 4-я попытка. От России: Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров.

Биатлон

14.15. Спринт 10 км. Мужчины. От России: Антон Бабиков, Матвей Елисеев.

Время начала всех соревнований — московское