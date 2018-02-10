Фазель: Атмосфера дружбы царила в хоккейном матче объединенной команды Кореи и Швейцарии
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч между объединенной женской хоккейной командой Республики Корея и КНДР против сборной Швейцарии на групповом этапе Олимпийских игр прошел в атмосфере дружбы и взаимоуважения.
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Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В субботу объединенная женская команда Республики Корея и КНДР крупно проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:8. Этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды.
На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и Фазель.
«Сегодня мы присутствовали при историческом моменте, невероятная игра. Конечно, нам хотелось, чтобы корейская команда забросила хотя бы одну шайбу. Но она идет на 22-м месте в мировом рейтинге, не стоит ждать от нее многого прямо сейчас, я уже говорил об этом не раз», — сказал Фазель.
«Но то, что происходило вокруг матча, гораздо важнее результата. Атмосфера мира, взаимоуважения и дружбы, которые царили на игре — вот, что важно. Олимпийский дух делает людей ближе друг к другу. Я счастлив тем, как все прошло», — продолжил собеседник ТАСС.
На совещании в
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|10 Февраля, 15:10
|Группа В
|Швейцария
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8:0
(3:0, 3:0, 2:0)
|Южная Корея
|1-й период
|10:23
|Мюллер А.
|11:24
|Мюллер А.
|19:49
|Мюллер А.
|2-й период
|21:26
|Мюллер А.
|22:21
|Штанц Ф.
|37:52
|Штанц Ф.
|3-й период
|49:42
|Штальдер Л.
|51:48
|Штальдер Л.