Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных

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БРОНЗОВЫЙ ЕЛИСТРАТОВ

Главное событие дня — медаль Семена Елистратова в шорт-треке на дистанции 1500 м. Его первая личная олимпийская награда. В Сочи он многое сделал для победы в эстафете, но с тех пор мечтал о личной медали. За семью, за друзей, за всех отстраненных российских спортсменов. И он сделал это, став первым медалистом из сборной олимпийских атлетов из России.

— Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы, — признался Елистратов в беседе с корреспондентом «СЭ» Владимиром ИВАНОВЫМ. — Для меня это выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я поехал — и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили.

Елистратов совсем юным тренировался с голландцами, взял золото Сочи в эстафете, пережил допинговый скандал и вырвал у соперников первую личную олимпийскую награду.

РЕКОРД ЕГОРОВОЙ БЬОРГЕН НЕ ПОБИЛА

Первой чемпионкой Пхенчхана стала шведская лыжница Шарлотта Калла. Рванув вперед за 3 км до финиша скиатлона, она смогла дотерпеть до победы. Ни великая норвежка Марит Бьорген, ни финка Криста Пармякоски не смогли угнаться за теперь уже трехкратной олимпийской чемпионкой. Калла провела гонку фантастически.

Бьорген же пополнила свою коллекцию олимпийских медалей. Их у нее теперь 11.

Но рекорд Любови Егоровой норвежке побить пока не удалось. У обеих по шесть золотых медалей Олимпиад.

А что же наши девушки? Наш молодежный состав выступил отлично. Наталья Непряева стала восьмой на своих дебютных Играх, а после окончания гонки немного расстроилась, что не смогла финишировать повыше. Анастасия Седова, у которой возникли проблемы с креплениями при смене лыж, да и с самими лыжами на классической части, стала 12-й. Юлия Белорукова — 18-я, Алиса Жамбалова — 21-я. Это действительно здорово, поскольку время наших лыжниц придет через четыре года.

СТРЕЛЬБА ЧЕМПИОНСКАЯ. И ВСЕ

Первый комплект наград был разыгран в биатлоне — в женской спринтерской гонке. Ни Татьяна Акимова, ни Ульяна Кайшева на медали не претендовали. Но достойно выступить могли. И Акимова стала одной из трех биатлонисток, не допустившей на двух рубежах ни одного промаха. Ровно такой же результат показала, например, немка Лаура Дальмайер. Но немка в итоге первая, россиянка — 20-я. Отставание ногами почти в две минуты ни на что другое рассчитывать не позволяло. Кайшева допустила по промаху на каждой рубеже и финишировала 33-й.

Второй стала норвежка Марте Ольсбу, а третьей — Вероника Виткова. Летевшая по жесткой корейской трассе словачка Анастасия Кузьмина по скорости была недостижима ни для кого. Но три промаха — это слишком большой гандикап для соперниц. Белоруска Дарья Домрачева стреляла, как Кайшева, и тоже осталась без наград.

НЕИЗВЕСТНАЯ ГОЛЛАНДКА ОПЕРЕДИЛА ВСЕХ

Были у Натальи Ворониной шансы завоевать медаль на дистанции 3000 м? Конечно. Она же выигрывала и этапы Кубка мира, входит в тройку общего зачета. Но до того момента, как не осталась одна. Без команды, без тренера, без спарринг-партнеров. В такой ситуации крайне сложно сохранить форму.

Конечно, без помощи сборной Чехии было бы еще хуже. Но в таком состоянии, в котором оказалась Наталья уже в Пхенчхане, рассчитывать на высокий результат было сложно. 10-е место, конечно, обидно, когда ты весь сезон шел в лидерах и рассчитывал на медаль.

Золото на этой дистанции сенсационно завоевала голландка Карлейн Ахтеректе, которая до этого не одержала ни одной победы даже на этапах Кубка мира. Второй и третьей стали ее соотечественницы Ирен Вюст и Антуанетта де Йонг.

КТО-ТО ЛЕТАЛ, А КТО-ТО НЕ ОЧЕНЬ

В финал мужских соревнований на нормальном трамплине (К-98) пробились все четверо россиян — Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. Но от медалей в итоге оказались очень далеко. Ромашов и Назаров не пробились во вторую попытку, а Корнилов и Климов хоть и получили возможность на второй прыжок, но не летели. Медалей в этом виде никто и не ждал, но место в десятке сильнейших было бы отличным результатом.

Выиграл немец Андреас Веллингер, которому удалась просто невероятная вторая попытка. Она была идеальной и по технике, и по дальности. И Веллингер с шестого места после первой попытки поднялся на первое. Второе и третье места за норвежцами Йоханом Андре Форфангом и Робертом Йоханссоном.

ВСЕ ШАНСЫ НА МЕДАЛИ

В соревнованиях саночников завершились две попытки. Один из фаворитов турнира россиянин Роман Репилов занимает пока третье место. Ему не удалось обойтись без мелких ошибок, и отставание от лидирующего трехкратного олимпийского чемпиона немца Феликса Лоха уже довольно приличное.

Репилов признался, что ему помешало огромное желание вырваться в лидеры, и пообещал, что еще поборется за победу. А вот Степан Федоров и единственный в истории России чемпион мира Семен Павличенко на медали уже не претендуют.