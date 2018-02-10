Павличенко заявил, что ошибки в настройках саней лишили его шансов на медаль ОИ
Российский саночник Семен Павличенко заявил, что просчеты с настройкой инвентаря стали причиной крупной неудачи в первый день соревнований одиночников и шансов бороться за медаль Олимпиады.
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Действующий чемпион Европы Павличенко с суммарным временем 1 минута 36,260 секунды идет 17-м перед заключительным днем турнира. Лучший из россиян Роман Репилов (1.35,516) занимает третье место после трехкратного олимпийского чемпиона немца Феликса Лоха (1.35,299) и австрийца Давида Гляйршера (1.35,487).
«Очень обидно, но нельзя опускать руки, надо продолжать работать дальше. Соревнований много и впереди следующие Олимпийские игры, — сказал Павличенко журналистам. — И еще есть два заезда, которые надо отработать по полной. У меня есть некоторые проблемы с инвентарем, я немного “лажанул” с настройками. На других трассах у меня на этих санях все было хорошо, но недостаточно, видимо, хорошо я их настроил. Возможно, завтра буду выступать на других».
«Я и во втором заезде недостаточно уверенно прошел трассу — считаю, что можно проехать лучше, — продолжил спортсмен. — Немного не угадал с полозьями и сегодня сани шли недостаточно стабильно. Ничего, поработаем, завтра еще два заезда».
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