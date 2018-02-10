Немец Веллингер победил в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Прыгуну на лыжах с трамплина Евгению Климову вдвойне горестно от того, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где российские спортсмены вынуждены выступать под олимпийским флагом, ему не удалось показать высокий результат. Об этом он рассказал журналистам.