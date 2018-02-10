Немец Веллингер победил в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде
Немец Андреас Веллингер завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде в Пхенчхане.
В субботу Веллингер победил с результатом 259,3 балла. Серебро взял норвежец Йоханн Андре Форфанг (250,9), бронзу — другой представитель Норвегии Роберт Йоханссон (249,7).
Россияне Денис Корнилов (209,6) и Евгений Климов (168,2) показали 24-й и 30-й результаты соответственно.
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