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10 февраля 2018, 18:45 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Немец Веллингер победил в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде

Немец Андреас Веллингер завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде в Пхенчхане.

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В субботу Веллингер победил с результатом 259,3 балла. Серебро взял норвежец Йоханн Андре Форфанг (250,9), бронзу — другой представитель Норвегии Роберт Йоханссон (249,7).

Россияне Денис Корнилов (209,6) и Евгений Климов (168,2) показали 24-й и 30-й результаты соответственно.
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