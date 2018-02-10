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10 февраля 2018, 19:23 | Лыжный спорт | ТАСС

Прыгуну с трамплина Климову вдвойне обидно, что он не показал силу спорта России на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Прыгуну на лыжах с трамплина Евгению Климову вдвойне горестно от того, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где российские спортсмены вынуждены выступать под олимпийским флагом, ему не удалось показать высокий результат. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу проходят соревнования на среднем трамплине. В квалификации Климов стал 12-м, однако в финальной стадии неудачно исполнил первый прыжок, что не позволило ему подняться выше 30-го места.

«Прыжок я сделал хороший, но ветер спутал все карты. Не хочу грешить и все сваливать на погоду, но результат налицо. После этого уже и не думал, что попаду во вторую попытку, — сказал Климов. — Теперь надежды остаются на большой трамплин. Буду верить, там получится показать хороший результат, лично я хочу попасть в «десятку».

«Именно по причине того, что мы тут выступаем в таком статусе, хотелось выступить лучше. Но не получилось, что вдвойне огорчает», — добавил он.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.
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