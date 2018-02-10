Прыгуну с трамплина Климову вдвойне обидно, что он не показал силу спорта России на ОИ

В субботу проходят соревнования на среднем трамплине. В квалификации Климов стал 12-м, однако в финальной стадии неудачно исполнил первый прыжок, что не позволило ему подняться выше 30-го места.

«Прыжок я сделал хороший, но ветер спутал все карты. Не хочу грешить и все сваливать на погоду, но результат налицо. После этого уже и не думал, что попаду во вторую попытку, — сказал Климов. — Теперь надежды остаются на большой трамплин. Буду верить, там получится показать хороший результат, лично я хочу попасть в «десятку».

«Именно по причине того, что мы тут выступаем в таком статусе, хотелось выступить лучше. Но не получилось, что вдвойне огорчает», — добавил он.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.