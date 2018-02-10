Губерниев: Показ биатлона на Олимпиаде-2018 ужасающий, на два с плюсом

«Церемония открытия получилась для меня очень нервной, потому что там были технические проблемы и международный сигнал наши коллеги не сразу поставили. Потом они признали свою ошибку. На биатлоне тоже у многих комментаторов были проблемы, что приводило к ругани и выяснению отношений. Слава богу, что техники канала “Россия” сработали здорово. Если бы не они, не было бы на “Матче” нашего перформанса с Олей Богословской. Я хочу им сказать огромное спасибо за замечательное содружество каналов, ведь я работаю на “Россию” и на “Матч ТВ” одновременно. На церемонии мне очень понравилась история про детишек, сделанная простенько и со вкусом, взгляд в будущее и инновации, но, судя по олимпийскому биатлонному показу, стадион “Альпенсия” инновации обошли стороной. Показ был ужасающим в сравнении с этапами Кубка мира. Это два с плюсом», — написал в своей рубрике Губерниев.