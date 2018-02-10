На биатлоне не хватает праздника. Особенно россиянкам

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Наталья МАРЬЯНЧИК из Пхенчхана

Лучшим комментарием к этой гонке стало бы прямое включение рации, через которую переговаривались наши тренеры. Рикко Гросс, который вообще-то тренирует мужчин, дежурил на огневом рубеже. А руководитель комплексной научной группы Николай Загурский находился где-то на трассе. Больше никого из нашего тренерского штаба МОК в Пхенчхан не пустил. Впрочем, всего для двоих спортсменок даже такого штаба оказалось вполне достаточно.

СПЕКТАКЛЬ ПО РАЦИИ

— Акимова стартовала, — рапортует в рацию Гросс. Говорит он на довольно чистом русском языке и с немецкой точностью. Никаких лишних слов и эмоций, только сухие факты.

— Прошла два километра. Проигрыш 10 секунд, — откликается Загурский. В его голосе слышится ирония. Или, может, кажется?

Акимова, тем временем, приходит на огневой рубеж. Стреляет долго, наверняка, но уверенно закрывает все пять мишеней.

— Первый — есть, второй — есть, третий — есть… — отчитывается Гросс о каждом выстреле. Погода в этот вечер хоть и морозная, но довольно стабильная. В порывы ветра Акимова не попадает, в поправках необходимости нет. А потому роль тренера на рубеже сводится, по сути, к простой констатации фактов.

— Уходит с рубежа шестой, — добавляет Гросс. Улыбки от невозмутимого немца, конечно, не дождешься, но оптимизм в его голосе присутствует. Пусть и стартовала Акимова в начале протокола, и основные соперницы еще побегут впереди. Но все равно, шестое место — это для нашей нынешней сборной круто.

Впрочем, радуемся мы недолго.

— Проиграла 11 секунд на одном подъеме. Всего уже проигрывает 28, — продолжает Загурский. Гросс молча кивает. А что тут скажешь?

Второй огневой рубеж Акимова тоже проходит чисто. Гросс также, в строгом соответствии с порядком, отчитывается о каждом выстреле. Мороз усиливается, тренер переминается с ноги на ногу. У него, кстати, под ногами хотя бы не снег, а толстый плетеный коврик. В морозный промозглый вечер это кажется безумной роскошью.

— Снова 13 секунд проигрыш на подъеме. Тяжело идет, — вздыхает в рацию Загурский.

Собственно, тут уже все понятно даже непрофессионалам. Немка Дальмайер мощными и хищными шагами отмеряет дистанцию. Акимова устало идет к финишу. Вторая наша спортсменка, Ульяна Кайшева, на трассе выглядит чуть бодрее, зато дважды промахивается на рубежах.

Собственно, никто и не ждал ничего другого. Но ощущение полной безнадеги все равно никуда не денется. На биатлоне в Пхенчхане тоскливо, пусто и холодно. И так, похоже, будет не только в этой гонке, а почти всегда…

СПОРТСМЕНКИ ПРОТИВ МОРОЗА

Татьяна Акимова в смешанной зоне выглядит вполне жизнерадостно. По тому, насколько тяжело складывается для нее нынешний сезон, 20-е место — и правда далеко не самый плохой результат. Акимова отстреляла на «ноль», то есть все возможное сделала. А уж проблемы со скоростью бега за один предолимпийский сбор решить было просто невозможно.

Вообще, состояние спортсменок после финиша напрямую зависит даже не от их результата, а от степени утепления. Вот экс-россиянка Анна Фролина, сейчас выступающая за Корею, к местному климату привычна и спокойно отвечает на вопросы журналистов. А вот у Анастасии Кузьминой зуб на зуб не попадает. Буквально трясущаяся от холода двукратная олимпийская чемпионка бегом скрывается в теплой раздевалке.

Нашей Кайшевой тоже не сладко. Не самая толстая куртка, очевидно, не спасает от пронизывающего холода. Но Ульяна мужественно отвечает на вопросы, и только в конце говорит:

— Извините, я просто больше не могу.

Как на таком морозе выдержали многочасовое стояние болельщики — вообще непонятно. Впрочем, даже по сравнению с рядовыми этапами Кубка мира, их здесь совсем немного. Есть и корейцы, но в основном — туристы из европейских стран. В Пхенчхан добрались немцы, французы и даже белорусы, поддерживающие Дарью Домрачеву. Российские флаги, кстати, тоже на трибунах есть.

Но ощущения праздника все равно — не хватает. Корейцы старательно организовали биатлон как гонку, но забыли обо всех самых «вкусных» составляющих вида спорта в целом: круглосуточно гудящей «пивной палатке», жарящихся повсюду сосисках, музыке и танцах на площади…