На биатлоне не хватает праздника. Особенно россиянкам
Женский спринт вполне на Играх-2018 ожидаемо обошелся без ярких выступлений от «Олимпийских атлетов из России». Лучшая из нашего дуэта Татьяна Акимова даже без промахов финишировала на 20-й позиции, более минуты уступив на трассе чемпионке — представительнице Германии Лауре Дальмайер.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Наталья МАРЬЯНЧИК из Пхенчхана
Лучшим комментарием к этой гонке стало бы прямое включение рации, через которую переговаривались наши тренеры. Рикко Гросс, который
СПЕКТАКЛЬ ПО РАЦИИ
— Акимова стартовала, — рапортует в рацию Гросс. Говорит он на довольно чистом русском языке и с немецкой точностью. Никаких лишних слов и эмоций, только сухие факты.
— Прошла два километра. Проигрыш 10 секунд, — откликается Загурский. В его голосе слышится ирония. Или, может, кажется?
Акимова, тем временем, приходит на огневой рубеж. Стреляет долго, наверняка, но уверенно закрывает все пять мишеней.
— Первый — есть, второй — есть, третий — есть… — отчитывается Гросс о каждом выстреле. Погода в этот вечер хоть и морозная, но довольно стабильная. В порывы ветра Акимова не попадает, в поправках необходимости нет. А потому роль тренера на рубеже сводится, по сути, к простой констатации фактов.
— Уходит с рубежа шестой, — добавляет Гросс. Улыбки от невозмутимого немца, конечно, не дождешься, но оптимизм в его голосе присутствует. Пусть и стартовала Акимова в начале протокола, и основные соперницы еще побегут впереди. Но все равно, шестое место — это для нашей нынешней сборной круто.
Впрочем, радуемся мы недолго.
— Проиграла 11 секунд на одном подъеме. Всего уже проигрывает 28, — продолжает Загурский. Гросс молча кивает. А что тут скажешь?
Второй огневой рубеж Акимова тоже проходит чисто. Гросс также, в строгом соответствии с порядком, отчитывается о каждом выстреле. Мороз усиливается, тренер переминается с ноги на ногу. У него, кстати, под ногами хотя бы не снег, а толстый плетеный коврик. В морозный промозглый вечер это кажется безумной роскошью.
— Снова 13 секунд проигрыш на подъеме. Тяжело идет, — вздыхает в рацию Загурский.
Собственно, тут уже все понятно даже непрофессионалам. Немка Дальмайер мощными и хищными шагами отмеряет дистанцию. Акимова устало идет к финишу. Вторая наша спортсменка, Ульяна Кайшева, на трассе выглядит чуть бодрее, зато дважды промахивается на рубежах.
Собственно, никто и не ждал ничего другого. Но ощущение полной безнадеги все равно никуда не денется. На биатлоне в Пхенчхане тоскливо, пусто и холодно. И так, похоже, будет не только в этой гонке, а почти всегда…
СПОРТСМЕНКИ ПРОТИВ МОРОЗА
Татьяна Акимова в смешанной зоне выглядит вполне жизнерадостно. По тому, насколько тяжело складывается для нее нынешний сезон, 20-е место — и правда далеко не самый плохой результат. Акимова отстреляла на «ноль», то есть все возможное сделала. А уж проблемы со скоростью бега за один предолимпийский сбор решить было просто невозможно.
Вообще, состояние спортсменок после финиша напрямую зависит даже не от их результата, а от степени утепления. Вот
Нашей Кайшевой тоже не сладко. Не самая толстая куртка, очевидно, не спасает от пронизывающего холода. Но Ульяна мужественно отвечает на вопросы, и только в конце говорит:
— Извините, я просто больше не могу.
Как на таком морозе выдержали многочасовое стояние болельщики — вообще непонятно. Впрочем, даже по сравнению с рядовыми этапами Кубка мира, их здесь совсем немного. Есть и корейцы, но в основном — туристы из европейских стран. В Пхенчхан добрались немцы, французы и даже белорусы, поддерживающие Дарью Домрачеву. Российские флаги, кстати, тоже на трибунах есть.
Но ощущения праздника все равно — не хватает. Корейцы старательно организовали биатлон как гонку, но забыли обо всех самых «вкусных» составляющих вида спорта в целом: круглосуточно гудящей «пивной палатке», жарящихся повсюду сосисках, музыке и танцах на площади…
В небиатлонной стране,
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|10.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|21.06,2
|2
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+24,2
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+25,8
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+33,1
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+40,3
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+40,5
|7
|Ханна Эберг
|Швеция
|+40,8
|8
|Ирена Кадуриш
|Швейцария
|+45,5
|9
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+46,2
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+47,9