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10 февраля 2018, 18:26 | Керлинг | Р-Спорт

Керлингистка Брызгалова: Швейцарцы — чемпионы мира, но играть с ними можно

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, в паре с Александром Крушельницким уступившая канадцам Кейтлин Лоуз и Джону Моррису в матче кругового этапа турнира по дабл-миксту на Олимпиаде-2018, заявила, что следующие соперники из Швейцарии сильны, но играть с ними можно.

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© РИА "Новости"

Россияне, у которых два поражения в круговом этапе в шести матчах, встретятся со швейцарцами в последнем матче этой стадии турнира в воскресенье.

«Швейцарцы — чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно», — сказала Брызгалова журналистам.

«Настроимся, выйдем, надо обязательно побеждать. Самим надо хорошо играть, и все получится», — добавил Крушельницкий.
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Керлинг

Российские керлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на Олимпиаде

Российские керлингисты проиграли канадцам в дабл-миксте на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Канады в дисциплине дабл-микст в шестом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу канадских спортсменов.
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