Керлингистка Брызгалова: Швейцарцы — чемпионы мира, но играть с ними можно
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, в паре с Александром Крушельницким уступившая канадцам Кейтлин Лоуз и Джону Моррису в матче кругового этапа турнира по
дабл-миксту на Олимпиаде-2018, заявила, что следующие соперники из Швейцарии сильны, но играть с ними можно.
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Россияне, у которых два поражения в круговом этапе в шести матчах, встретятся со швейцарцами в последнем матче этой стадии турнира в воскресенье.
«Швейцарцы — чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно», — сказала Брызгалова журналистам.
«Настроимся, выйдем, надо обязательно побеждать. Самим надо хорошо играть, и все получится», — добавил Крушельницкий.
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