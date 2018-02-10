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Россияне, у которых два поражения в круговом этапе в шести матчах, встретятся со швейцарцами в последнем матче этой стадии турнира в воскресенье.

«Швейцарцы — чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно», — сказала Брызгалова журналистам.

«Настроимся, выйдем, надо обязательно побеждать. Самим надо хорошо играть, и все получится», — добавил Крушельницкий.