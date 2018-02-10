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10 февраля 2018, 18:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Лаура Дальмайер: Завершение карьеры? Не хочу думать о том, что будет завтра

Биатлонистка сборной Германии Лаура Дальмайер, выигравшая спринт на Олимпиаде-2018, отметила, что провела идеальную гонку.

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© РИА "Новости"

Также спортсменка отказалась раскрывать секрет своей успешной стрельбы и комментировать информацию о возможном завершении карьеры.

— Я провела идеальную гонку. Стрельба была ключом к успеху, — цитирует Reuters Дальмайер. — Спортсмену непросто, когда от него ждут медали. Болельщики считают, что достаточно провести нормальную гонку для победы. Это давит, но нужно сосредоточиться на гонке. Если все будет идеально, можно выиграть медаль. Но все не так просто, как кажется.

Почему я так хорошо стреляю? Секрет. Стрельба всегда одинаковая. Будь то тренировки, турниры или Олимпиада, нужно делать всегда одно и то же.

Сегодняшний день для меня идеален, я олимпиийская чемпионка. Я мечтала об этом с детства. Не знаю, что буду делать завтра или в следующем году.
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