Шипулин: Надеюсь, никто нашим биатлонистам в Корее не плюёт в спины
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал о реакции ближайшего окружения и соперников на недопуск лидеров сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Из соперников никто мне не писал ни вчера, ни прежде, когда только ситуация начиналась. Понимаю, что у них сейчас другие проблемы. Может быть, им не так интересно, что происходит у меня. А все родные, друзья, знакомые, конечно, поддерживают. Много слов поддержки, много разговоров об этой несправедливой ситуации. Но я говорю всем спасибо. Думаю, вся страна понимает причину нашего недопуска на Олимпиаду, но спасибо всем, что поддерживают, говорят такие хорошие слова в наш адрес.
Наших ребят, которые сейчас в Корее, не спрашивал об этой ситуации. Им и так плохо и тошно от этого, и хочется их наоборот отвлечь
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