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10 февраля 2018, 18:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Надеюсь, никто нашим биатлонистам в Корее не плюёт в спины

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал о реакции ближайшего окружения и соперников на недопуск лидеров сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Из соперников никто мне не писал ни вчера, ни прежде, когда только ситуация начиналась. Понимаю, что у них сейчас другие проблемы. Может быть, им не так интересно, что происходит у меня. А все родные, друзья, знакомые, конечно, поддерживают. Много слов поддержки, много разговоров об этой несправедливой ситуации. Но я говорю всем спасибо. Думаю, вся страна понимает причину нашего недопуска на Олимпиаду, но спасибо всем, что поддерживают, говорят такие хорошие слова в наш адрес.

Наших ребят, которые сейчас в Корее, не спрашивал об этой ситуации. Им и так плохо и тошно от этого, и хочется их наоборот отвлечь чем-то другим. Поэтому про это не говорили. Надеюсь, у них всё хорошо, никто им не плюёт в спины и они комфортно себя ощущают в Олимпийской деревне», — сказал Шипулин в эфире программы «Все на матч».
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