Объединенная корейская женская сборная по хоккею уступила швейцаркам в дебютной игре на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР крупно проиграла команде Швейцарии со счетом 0:8 в матче группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды.
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В составе швейцарской сборной четыре шайбы забросила Алина Мюллер, по две шайбы на свой счет записали Фёбе Станц и Лара Штальдер.
На совещании в
На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В другом матче группы В сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 2:1. Таким образом, сборная Швейцарии расположилась на первом месте с тремя очками, опередив по дополнительным показателям шведок. Японки не набрали очков и занимают третье место, объединенная корейская команда — четвертое. В следующем матче 12 февраля швейцарки сыграют с японками, а кореянки против команды Швеции.
В женском олимпийском хоккейном турнире участвуют восемь команд, разбитые на две группы. В группе А выступят сборные США, Канады, Финляндии и команда олимпийских атлетов из России. Российские хоккеистки в первой игре на турнире встретятся с канадками, матч состоится 11 февраля (начало — 15:10 мск). Две лучшие сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.
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|10 Февраля, 15:10
|Группа В
|Швейцария
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8:0
(3:0, 3:0, 2:0)
|Южная Корея
|1-й период
|10:23
|Мюллер А.
|11:24
|Мюллер А.
|19:49
|Мюллер А.
|2-й период
|21:26
|Мюллер А.
|22:21
|Штанц Ф.
|37:52
|Штанц Ф.
|3-й период
|49:42
|Штальдер Л.
|51:48
|Штальдер Л.