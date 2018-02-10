Объединенная корейская женская сборная по хоккею уступила швейцаркам в дебютной игре на ОИ

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В составе швейцарской сборной четыре шайбы забросила Алина Мюллер, по две шайбы на свой счет записали Фёбе Станц и Лара Штальдер.

На совещании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР, в каждом матче могут сыграть только 20 полевых хоккеисток и два вратаря, а три спортсменки должны быть из КНДР.

На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В другом матче группы В сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 2:1. Таким образом, сборная Швейцарии расположилась на первом месте с тремя очками, опередив по дополнительным показателям шведок. Японки не набрали очков и занимают третье место, объединенная корейская команда — четвертое. В следующем матче 12 февраля швейцарки сыграют с японками, а кореянки против команды Швеции.

В женском олимпийском хоккейном турнире участвуют восемь команд, разбитые на две группы. В группе А выступят сборные США, Канады, Финляндии и команда олимпийских атлетов из России. Российские хоккеистки в первой игре на турнире встретятся с канадками, матч состоится 11 февраля (начало — 15:10 мск). Две лучшие сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.