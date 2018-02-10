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10 февраля 2018, 17:56 | Хоккей | ТАСС

Объединенная корейская женская сборная по хоккею уступила швейцаркам в дебютной игре на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР крупно проиграла команде Швейцарии со счетом 0:8 в матче группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды.

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© РИА "Новости"

В составе швейцарской сборной четыре шайбы забросила Алина Мюллер, по две шайбы на свой счет записали Фёбе Станц и Лара Штальдер.

На совещании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР, в каждом матче могут сыграть только 20 полевых хоккеисток и два вратаря, а три спортсменки должны быть из КНДР.

На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В другом матче группы В сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 2:1. Таким образом, сборная Швейцарии расположилась на первом месте с тремя очками, опередив по дополнительным показателям шведок. Японки не набрали очков и занимают третье место, объединенная корейская команда — четвертое. В следующем матче 12 февраля швейцарки сыграют с японками, а кореянки против команды Швеции.

В женском олимпийском хоккейном турнире участвуют восемь команд, разбитые на две группы. В группе А выступят сборные США, Канады, Финляндии и команда олимпийских атлетов из России. Российские хоккеистки в первой игре на турнире встретятся с канадками, матч состоится 11 февраля (начало — 15:10 мск). Две лучшие сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.
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10 Февраля, 15:10 Группа В
Швейцария 8:0
(3:0, 3:0, 2:0)
Южная Корея
Вратари
1-й период
10:23 Мюллер А.
11:24 Мюллер А.
19:49 Мюллер А.
2-й период
21:26 Мюллер А.
22:21 Штанц Ф.
37:52 Штанц Ф.
3-й период
49:42 Штальдер Л.
51:48 Штальдер Л.
Судьи

Хоккей

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Первый в истории мирового спорта матч хоккеисток объединенной команды Кореи на Олимпийских играх привлек повышенное внимание прессы и лидеров обоих государств. Встреча группового этапа Олимпиады-2018 с командой Швейцарии состоялась в субботу в Канныне и завершилась победой швейцарок со счетом 8:0.
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