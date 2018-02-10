Елистратов: Я не сдался, а медаль посвящаю отстраненным ребятам
Обладатель первой — бронзовой — медали для России на Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018 Семен Елистратов рассказал о своем выступлении, поведал о непросто складывавшейся в последние годы карьере, попытках отговорить его от поездки, а также о поддержке со стороны отстраненных от выступления партнеров по команде.
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Видимо, что-то случилось...
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Бронзовый призер Игр-2018 по
— После финиша я еле сдерживал слезы, потому что для меня это очень тяжелая медаль.
А я взял и показал, что
Посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без объяснения причин. Ребята, это для вас! Не сдавайтесь и боритесь до конца.
— Кстати, отстраненные Виктор Ан и Владимир Григорьев вас
— Да, просили идти вперед и до конца. Сказали: на твоем месте мы бы тоже решили поехать на Игры. Потому что буквально накануне вылета мне сказали: хорошенько подумай, стоит ли туда ехать. Однако я давно выбрал свой путь к мечте. Моя профессиональная карьера складывается очень непросто.
Начиная с 2004 года у нас поменялось очень много специалистов. Как таковой системы не было. Я знаю, что такое допинг в спорте.
А за несколько месяцев до Олимпиада у меня были серьезные проблемы со здоровьем, не мог показывать результат. Завоевание лицензии висело на грани. В декабре мы провели целый месяц на сборе в Корее. Тренировался вместе с новоиспеченным чемпионом Чжун Хьо Лимом. Счастлив, что конкурировал сейчас с такими сильными соперниками.
— Как складывался финал вашими глазами?
— Надо посмотреть видео, так сказать не могу.
— Формат финала выдался необычным: девять участников вместо восьми…
— Да, поэтому ни в коем случае нельзя было оттягиваться назад. Иначе шансы на пьедестал свелись бы к нулю. Пытался быть ближе к лидерам, держаться с ними.
— Отмечать
— В кругу своей команды, когда закончатся Игры — 26 февраля.
Пока же мне предстоят еще две дистанции. И анализ для
— Эмоции, наверное, просто зашкаливают?
— Еще не успел ничего почувствовать. Вообще. Поэтому и выгляжу спокойным. Надо прийти в себя. Проанализировать забеги. Пока ничего не успел, только звонки сбрасываю постоянно.
— Был ли шанс подняться на ступеньку, а то и две выше?
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— Как вам нынешняя Олимпиада в целом?
— Благодарен людям, которые пришли за нас поболеть, нашли возможность сюда приехать. Организация мне тоже нравится. Все продумано, питание тоже не вызывает никаких претензий.
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