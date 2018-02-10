Елистратов: После финиша сжался как маленький ребенок и заплакал
КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по
шорт-треку на дистанции 1500 метров Семен Елистратов заявил, что после финиша третьим он не смог скрыть слез.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу россиянин завоевал бронзу на первой из трех индивидуальных дистанций олимпийского турнира.
«Когда я финишировал, то понимал, что я третий. Я вижу, что радуется мой тренер. И я только успеваю закрыть очки, чтобы никто не видел, что мужчина из Российской Федерации плачет. Меня обнимает тренер, кричит, что поздравляет, а я сжался как маленький ребенок и у меня текли слезы», — сказал Елистратов журналистам.
«За несколько месяцев до начала Олимпийских игр у меня были достаточно серьезные проблемы со здоровьем, потом на этапах Кубка мира я был двадцатым и прочим. Я знаю, что такое допинг (Елистратов был временно отстранен от соревнований
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