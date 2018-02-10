Елистратов: После финиша сжался как маленький ребенок и заплакал

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В субботу россиянин завоевал бронзу на первой из трех индивидуальных дистанций олимпийского турнира.

«Когда я финишировал, то понимал, что я третий. Я вижу, что радуется мой тренер. И я только успеваю закрыть очки, чтобы никто не видел, что мужчина из Российской Федерации плачет. Меня обнимает тренер, кричит, что поздравляет, а я сжался как маленький ребенок и у меня текли слезы», — сказал Елистратов журналистам.