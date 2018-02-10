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10 февраля 2018, 17:44 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Елистратов: После финиша сжался как маленький ребенок и заплакал

КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку на дистанции 1500 метров Семен Елистратов заявил, что после финиша третьим он не смог скрыть слез.

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© РИА "Новости"

В субботу россиянин завоевал бронзу на первой из трех индивидуальных дистанций олимпийского турнира.

«Когда я финишировал, то понимал, что я третий. Я вижу, что радуется мой тренер. И я только успеваю закрыть очки, чтобы никто не видел, что мужчина из Российской Федерации плачет. Меня обнимает тренер, кричит, что поздравляет, а я сжался как маленький ребенок и у меня текли слезы», — сказал Елистратов журналистам.

«За несколько месяцев до начала Олимпийских игр у меня были достаточно серьезные проблемы со здоровьем, потом на этапах Кубка мира я был двадцатым и прочим. Я знаю, что такое допинг (Елистратов был временно отстранен от соревнований из-за обнаружения в его организме мельдония, после чего отстранение было снято). Буквально за месяц нас отправили на сбор в Корею и я тренировался с этим парнем справа (Лим Хё Чжуном, который стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров). Я очень рад, что мне удалось попасть на пьедестал почета с такими достойными соперниками», — добавил спортсмен.
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