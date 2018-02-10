Корнилов и Климов пробились в решающую попытку в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

Корнилов занял 16-е место (113,9 балла), а Климов — 30-е (99,0). Другие российские спортсмены Михаил Назаров (92,1; 34) и Алексей Ромашов (91,7; 37) не пробились в решающую стадию.

Первый результат показал поляк Стефан Хула (131,8). Второе место поделили Камиль Стох из Польши (125,9) и норвежец Йоханн Андре Форфанг (125,9). Финальная попытка пройдет позднее в субботу.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Игры завершатся 25 февраля.