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10 февраля 2018, 17:36 | Лыжный спорт | ТАСС

Корнилов и Климов пробились в решающую попытку в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах Денис Корнилов и Евгений Климов попали в тридцатку лучших по итогам первого финального раунда олимпийских соревнований на среднем трамплине, что дает им право выступить в решающей попытке.

Корнилов занял 16-е место (113,9 балла), а Климов — 30-е (99,0). Другие российские спортсмены Михаил Назаров (92,1; 34) и Алексей Ромашов (91,7; 37) не пробились в решающую стадию.

Первый результат показал поляк Стефан Хула (131,8). Второе место поделили Камиль Стох из Польши (125,9) и норвежец Йоханн Андре Форфанг (125,9). Финальная попытка пройдет позднее в субботу.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Игры завершатся 25 февраля.
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