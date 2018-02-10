Чемпион Олимпиады в шорт-треке Ли Хё Джун огорчен недопуском на Игры Виктора Ана
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун рассказал, что был огорчен новостью о недопуске Виктора Ана к участию в Играх-2018. Об этом он рассказал журналистам после победы.
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«Я очень многому научился у Виктора Ана. Именно он сказал мне, что я могу действительно хорошо выступить в Турине, и мне повезло — я получил от него много полезных советов. У меня появилась мечта стать олимпийцем 2006 году, когда я его увидел Аном, — рассказал Лим Хё Джун. — Когда я узнал, что с ним произошло, я очень огорчился, для меня было бы чрезвычайно волнительно выступить в одном турнире с ним».
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В 2011 году Ан принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он завоевал три золотые награды. Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Игры-2018.
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