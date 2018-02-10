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10 февраля 2018, 17:35 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Чемпион Олимпиады в шорт-треке Ли Хё Джун огорчен недопуском на Игры Виктора Ана

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун рассказал, что был огорчен новостью о недопуске Виктора Ана к участию в Играх-2018. Об этом он рассказал журналистам после победы.

Для Ли Хё Джуна золото Пхёнчхана стало третьим в карьере. Российский шорт-трекист Виктор Ан, до 2011 года представлявший Южную Корею, в составе азиатской сборной стал на ОИ-2006 в Турине трехкратным олимпийским чемпионом, а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира.

«Я очень многому научился у Виктора Ана. Именно он сказал мне, что я могу действительно хорошо выступить в Турине, и мне повезло — я получил от него много полезных советов. У меня появилась мечта стать олимпийцем 2006 году, когда я его увидел Аном, — рассказал Лим Хё Джун. — Когда я узнал, что с ним произошло, я очень огорчился, для меня было бы чрезвычайно волнительно выступить в одном турнире с ним».

Лим Хё Джун принес своей стране первое олимпийское золото, вторым стал голландец Шинки Кнегт, третьим — российский шорт-трекист Семен Елистратов, который впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. На Играх в Сочи Елистратов стал чемпионом в эстафете.

В 2011 году Ан принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он завоевал три золотые награды. Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Игры-2018.
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