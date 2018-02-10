Шорт-трекист Елистратов посвятил бронзу ОИ-2018 отстраненным российским спортсменам

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, показав время 2 минуты 10,687 секунды. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

«Я стоял, когда награждали и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад, и горд, — сказал Елистратов. — Эта медаль [посвящается] всем нашим ребятам, которых отстранили. Боритесь до конца, не сдавайтесь».

«Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня, как платиновая. Меня все поддерживали. Говорили — никого не слушай, иди вперед до конца», — заключил российский шорт-трекист.

Самая важная медаль

Елистратов отметил, что эта медаль самая важная для него. «Самая важная победа и очень тяжелая, передать эмоции не могу, это почувствовать надо. Финишировал, только успел закрыть очки, чтобы не увидели, что мужчина, россиянин плачет. Сжался и слезы потекли», — признался он.

«Я выходил на старт и думал — что натренировал, то и получу, — продолжил спортсмен. — В полуфинале получилось все как надо. В финале не очень. Девять человек в забеге — понимал, что нельзя садиться назад, просто пытался держаться лидеров».

Россиянин отметил, что не мог пропустить Олимпиаду. «Как я мог не прилететь сюда? Это моя жизнь, это путь к моей мечте, у меня же третьи Игры», — заключил Елистратов.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.