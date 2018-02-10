Елистратов: Для меня эта медаль ОИ не бронзовая, не золотая, а платиновая

В субботу Елистратов завоевал бронзу на первой из трех индивидуальных дистанций олимпийского турнира, проходящего на льду арены в южнокорейском Канныне. Эта медаль стала первой для сборной России на Играх в Пхенчхане.

«Во время награждения я еле сдерживал слезы, для меня эта медаль очень тяжелая, очень выстраданная. Было очень много взлетов, очень много падений, и очень много людей говорили мне: “Семен, какие тебе Олимпийские игры, куда ты едешь?” А я взял и показал, что я могу. Я не отступил там, где другие отступали, не сдался там, где другие сдаются. И я очень горд. Учитывая, как все непросто складывалось у меня, скажу, что для меня эта медаль не бронзовая, не золотая, а платиновая», — сказал Елистратов журналистам.

«А тем ребятам, которых отстранили, я хочу сказать: Боритесь до конца, я знаю, что это непросто, потому что, наверное, это и есть жизнь», — добавил он.

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