Колобков: Елистратов завоевал бронзу ОИ, выступая за себя и всех не допущенных атлетов

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Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

«Поздравляю Семена, это большой успех, это третье место — победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду и всех ребят, которые были не допущены, за Виктора Ана. Я уверен, что эта медаль будет не последней», — сказал Колобков.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.