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10 февраля 2018, 18:26 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Колобков: Елистратов завоевал бронзу ОИ, выступая за себя и всех не допущенных атлетов

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2018, выступая не только за себя, но и за всех российских спортсменов, не получивших допуск к Играм, в числе которых шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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© РИА "Новости"

Елистратов завоевал бронзу Игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

«Поздравляю Семена, это большой успех, это третье место — победа. Я уверен, что он выступал не только за себя, а за всю свою команду и всех ребят, которые были не допущены, за Виктора Ана. Я уверен, что эта медаль будет не последней», — сказал Колобков.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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