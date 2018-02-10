Проблемы с санями помешали Павличенко выступить успешно в первых заездах на ОИ

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После двух заездов чемпион мира 2015 года занимает 17-е место. Лидирует немец Феликс Лох, еще один представитель команды олимпийских атлетов из России Роман Репилов занимает третье место.

«Жизнь на этом не заканчивается, соревнований впереди еще много. Руки опускать нельзя, нужно работать дальше. Впереди следующие Олимпийские игры, да и здесь осталось провести два заезда, которые нужно отработать по полной», — сказал 26-летний спортсмен.

«Сегодня у меня были некоторые проблемы с инвентарем, немного не угадал с настройками саней. На других трассах я на них катался, и все было хорошо. Возможно, завтра буду выступать уже на других», — заключил Павличенко.

Третий и четвертый заезды состоятся 11 февраля.