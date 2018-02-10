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10 февраля 2018, 17:02 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Проблемы с санями помешали Павличенко выступить успешно в первых заездах на ОИ

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко, неудачно стартовавший на Олимпийских играх, связывает допущенные ошибки при прохождении трассы с недостаточной настройкой саней. Об этом Павличенко сказал журналистам.

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© РИА "Новости"

После двух заездов чемпион мира 2015 года занимает 17-е место. Лидирует немец Феликс Лох, еще один представитель команды олимпийских атлетов из России Роман Репилов занимает третье место.

«Жизнь на этом не заканчивается, соревнований впереди еще много. Руки опускать нельзя, нужно работать дальше. Впереди следующие Олимпийские игры, да и здесь осталось провести два заезда, которые нужно отработать по полной», — сказал 26-летний спортсмен.

«Сегодня у меня были некоторые проблемы с инвентарем, немного не угадал с настройками саней. На других трассах я на них катался, и все было хорошо. Возможно, завтра буду выступать уже на других», — заключил Павличенко.

Третий и четвертый заезды состоятся 11 февраля.
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