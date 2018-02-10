Биатлонистка Климина представит Казахстан в лыжных гонках на Олимпиаде-2018
Биатлонистка сборной Казахстана Дарья Климина выступит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане также в составе женской лыжной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она была дозаявлена, так как количество квот для казахстанской сборной по лыжным гонкам не было увеличено. Климина поможет команде в женской эстафете 4×5. Соревнования состоятся 17 февраля.
Напомним, сегодня Климина провела первую гонку на Играх, показав 58-й результат в женской гонке на 7,5 километров в спринте.
Казахстанка Галина Вишневская в свой день рождения стала 30-й в первой гонке на Олимпиаде-2018.
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