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10 февраля 2018, 16:47 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Биатлонистка Климина представит Казахстан в лыжных гонках на Олимпиаде-2018

Биатлонистка сборной Казахстана Дарья Климина выступит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане также в составе женской лыжной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она была дозаявлена, так как количество квот для казахстанской сборной по лыжным гонкам не было увеличено. Климина поможет команде в женской эстафете 4×5. Соревнования состоятся 17 февраля.

Напомним, сегодня Климина провела первую гонку на Играх, показав 58-й результат в женской гонке на 7,5 километров в спринте.

Казахстанка Галина Вишневская в свой день рождения стала 30-й в первой гонке на Олимпиаде-2018.
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