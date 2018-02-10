«Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!» Главные слова Семена Елистратова

27-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете принес России первую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане — бронзу на 1500 м. «СЭ» выбрал яркие цитаты Семена Елистратова из его интервью предыдущих лет.

Семен ЕЛИСТРАТОВ

Родился 3 мая 1990 года в Уфе

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, чемпион мира-2015 (1500 м), восьмикратный чемпион Европы (в 2017 году выиграл абсолютно первенство).

Экс-рекордсмен мира на 1000 м.

В марте 2016 был отстранен из-за обнаруженного в допинг-пробе мельдония. Из-за этого пропустил чемпионат мира, на котором был одним из главных фаворитов. 21 апреля 2016 года реабилитирован.

О специфике шорт-трека

— За одни соревнования я могу на максимуме пробежать пять раз по 500 м, пять раз по 1000 м, пять раз по 1500 м и еще три раза эстафету. Все — на полную катушку. И это за три дня! Потом четыре дня перерыва — и следующий этап Кубка мира, на котором нужно все повторить. Это сильно изматывает.

О восстановлении после сборов и стартов

— Как правило, после такого нас дней на пять-шесть отпускают домой. Полежать там, конечно, можно, но каждый день хотя бы по часу-два нужно делать легкие аэробные тренировки. Потом возвращаемся на сбор, пара втягивающих тренировок — и опять за работу. Организм ко всему привыкает.

О предолимписком сезоне

— Однозначно он самый сложный в карьере. Наверное, вся эта история с дисквалификацией за мельдоний все-таки дала знать о себе. За первые четыре месяца после того, как меня оправдали, я практически забыл, что такое сон. Как говорится, он мне только снился. Этот период как раз пришелся на летнюю подготовку. И чемпионат Европы, который я потом выиграл, был для меня очень важным турниром в плане проверки себя на прочность. Тот сезон не забуду никогда. Но, думаю, я справился.

О том, готов ли попробовать себя в коньках

— Не готов. Вот с супругой смеялись, что можно в UFC выйти против Конора Макгрегора. Вызвать на лед, раз Майкл Фелпс позвал его в бассейн? Да, можно. Макгрегор же такой — ему год на подготовку и все нормально будет. Правда, у нас столько, как в боксе, не заработать, поэтому он вряд ли согласится.

О прогнозе на Пхенчхан

— Олимпийские игры и медали там — такая штука, что прогнозы бессмысленны. В моей карьере много раз было такое, когда подготовка идет идеально, а потом за день до старта вдруг происходит что-то такое, что меняет все с ног на голову. Многие спортсмены выигрывали все подряд на этапах Кубка мира, а потом приезжали на Олимпиаду — и не могли ни на одной из дистанций даже выйти в финал.

О коронке — 1500 м

Цитата — Я считаю, что в свои 27 лет способен бежать все дистанции. И я могу одновременно хорошо выступать как на 1500 м, так и на 500 м. Вот начнутся соревнования — и будет видно.

Для меня просто отлично, что турнир растянут с 10 по 22 февраля. Чтобы подряд бежать все дистанции на таком уровне, нужно обладать лошадиным здоровьем. И мне олимпийская схема проведения соревнований очень нравится. Будет время перевести дух между дистанциями.

Первые слова после золотой эстафеты Сочи-2014

— Завтра проснусь, глаза открою — вспомню про эту эстафету и еще раз широко улыбнусь. Это круто! Это стоило того — столько тренироваться, пахать, получать травмы. Всем большое спасибо, кто нас поддерживал и кто в нас верил. Завтра будет награждение, получу медаль и, думаю, буду спать с ней неделю или даже две. Эстафету отрабатывали все четыре года. Каждый день, утром и вечером. Отдыхали разве что три недели в апреле, остальное время — в таком режиме. (Смеется.) Это большой труд. И он себя оправдал золотой олимпийской медалью.

Первые эмоции после домашней Олимпиады

— Стать олимпийским чемпионом — это круто! Дай-то бог каждому спортсмену испытать нечто подобное. Но я, если честно, не заметил вокруг себя какого-то нездорового ажиотажа. Все достаточно спокойно. Если просят об интервью, то я не отказываю. Хотя до Олимпиады был период, когда я перестал общаться с журналистами. Просто хотелось сконцентрироваться на предстоящих стартах. А в остальном все без изменений. Вот Витя Ан оказался в эпицентре! Спасибо ему за это. Нам от этого только легче (смеется).

О Викторе Ане в Сочи-2014

— Да, он наша главная звезда и наставник. Но вы знаете, что такое команда? На результат работают многие люди. Не только мы, но и доктора, массажисты, биохимики. Те люди, которые нас поддерживают и развивают спорт. У нас большая команда, которая добилась результата. Безусловно, Ан сделал большой вклад в наши успехи, мы за ним тянемся. У всех растут результаты. Он наш лидер, но, опять же, команда — это несколько человек. Лично я смотрю на Ана и вижу, что в нашем спорте нет ничего непреодолимого. Вижу его и понимаю: ты можешь выиграть!