«Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!» Главные слова Семена Елистратова
Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
27-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете принес России первую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане — бронзу на 1500 м. «СЭ» выбрал яркие цитаты Семена Елистратова из его интервью предыдущих лет.
Семен ЕЛИСТРАТОВ
Родился 3 мая 1990 года в Уфе
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, чемпион мира-2015 (1500 м), восьмикратный чемпион Европы (в 2017 году выиграл абсолютно первенство).
В марте 2016 был отстранен
О специфике шорт-трека
— За одни соревнования я могу на максимуме пробежать пять раз по 500 м, пять раз по 1000 м, пять раз по 1500 м и еще три раза эстафету. Все — на полную катушку. И это за три дня! Потом четыре дня перерыва — и следующий этап Кубка мира, на котором нужно все повторить. Это сильно изматывает.
О восстановлении после сборов и стартов
— Как правило, после такого нас дней на
О предолимписком сезоне
— Однозначно он самый сложный в карьере. Наверное, вся эта история с дисквалификацией за мельдоний
О том, готов ли попробовать себя в коньках
— Не готов. Вот с супругой смеялись, что можно в UFC выйти против Конора Макгрегора. Вызвать на лед, раз Майкл Фелпс позвал его в бассейн? Да, можно. Макгрегор же такой — ему год на подготовку и все нормально будет. Правда, у нас столько, как в боксе, не заработать, поэтому он вряд ли согласится.
О прогнозе на Пхенчхан
— Олимпийские игры и медали там — такая штука, что прогнозы бессмысленны. В моей карьере много раз было такое, когда подготовка идет идеально, а потом за день до старта вдруг происходит
О коронке — 1500 м
Для меня просто отлично, что турнир растянут с 10 по 22 февраля. Чтобы подряд бежать все дистанции на таком уровне, нужно обладать лошадиным здоровьем. И мне олимпийская схема проведения соревнований очень нравится. Будет время перевести дух между дистанциями.
Первые слова после золотой эстафеты Сочи-2014
— Завтра проснусь, глаза открою — вспомню про эту эстафету и еще раз широко улыбнусь. Это круто! Это стоило того — столько тренироваться, пахать, получать травмы. Всем большое спасибо, кто нас поддерживал и кто в нас верил. Завтра будет награждение, получу медаль и, думаю, буду спать с ней неделю или даже две. Эстафету отрабатывали все четыре года. Каждый день, утром и вечером. Отдыхали разве что три недели в апреле, остальное время — в таком режиме. (Смеется.) Это большой труд. И он себя оправдал золотой олимпийской медалью.
Первые эмоции после домашней Олимпиады
— Стать олимпийским чемпионом — это круто!
О Викторе Ане в Сочи-2014
— Да, он наша главная звезда и наставник. Но вы знаете, что такое команда? На результат работают многие люди. Не только мы, но и доктора, массажисты, биохимики. Те люди, которые нас поддерживают и развивают спорт. У нас большая команда, которая добилась результата. Безусловно, Ан сделал большой вклад в наши успехи, мы за ним тянемся. У всех растут результаты. Он наш лидер, но, опять же, команда — это несколько человек. Лично я смотрю на Ана и вижу, что в нашем спорте нет ничего непреодолимого. Вижу его и понимаю: ты можешь выиграть!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter