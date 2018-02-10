Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну!

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Шорт-трек. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Мужчины. 1 500 м. Финал

1. Лим Хе Чун (Корея) — 2.10,485 ОР

2. Сьенки Кнегт (Голландия) — 2.10,555

3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) — 2.10,687

4. Самюэль Жирар (Канада) — 2.11,176

5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.11,520

6. Ицхак де Лат (Голландия) — 2.12,362

7. Тибо Фоконне (Франция) — 2.53,150

8. Хван Дэ Хон (Корея) — не финишировал

9. Шарль Амлен (Канада) — дисквалифицирован.

Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана

В карьере Елистратова было несколько переломных моментов. По молодости он практически бросил шорт-трек, но тренер Андрей Максимов ценой неимоверных усилий уговорил Семена остаться. Был период, когда в российскую сборную пришли корейские тренеры со странными методами и деспотическим подходом, и тогда уфимец, не видя перспектив, также был в шаге от завершения карьеры. На другом этапе карьеры он от безысходности уезжал тренироваться в Голландию.

ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Но самый сложный момент в спортивной биографии Елистратова пришелся на 2016 год. Он был в числе тех, кого обвинили в употреблении только-только ставшего запрещенным мельдония. Обвинили, а спустя месяц — оправдали. Многие уже даже забыли, что это вообще было, но Семен не сможет выкинуть из головы те дни никогда.

Уфимец не спал ночами, не понимал, что вообще происходит. Он был в прекрасной форме и ходил в главных фаворитах чемпионата мира, но буквально за неделю до его старта был обвинен в употреблении допинга. Вместо новых медалей он получил мощнейший удар по репутации. Для честолюбивого спортсмена это было слишком. Даже после оправдания он не мог заставить себя тренироваться. Перед Елистратовым за тот кошмар ведь никто так и не извинился.

Следующее межсезонье было самым сложным для Семена. Он даже пересмотрел круг общения. Подготовка шла тяжело, но тем ценнее для спортсмена был успех на чемпионате Европы-2017. Несмотря ни на что, он сумел победить там на любимых 1500 м, а затем — и в многоборье. «Это, наверное, самая важная медаль в карьере», — признается потом Елистратов. Олимпийский чемпион в эстафете и чемпион мира, на секундочку.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Есть какая-то справедливость в том, что Елистратову, который столько пережил в своей карьере, повезло хотя бы с попаданием на Олимпийские игры в Пхенчхан. Подавляющее большинство российских топ-атлетов в Корею не пустили и Семен — редкое и приятное исключение из этой грустной тенденции. Он получил шанс выиграть заветное личное олимпийское золото, а вместе с ним отомстить за себя и за всю команду, которая не была допущена до старта практически в полном составе.

Колоссальная ответственность давила на спортсмена. На коронных 1500 м он с огромным трудом вышел в полуфинал, став лишь третьим в предварительном забеге. Однако из-за этого разозлился еще больше. И следующий забег, полуфинальный, уверенно выиграл! До мечты остался один шаг.

Финал. Битва восьми лучших спортсменов. Борьба характеров, тактики и хладнокровия. В соперниках у Семена очень именитые ребята. Канадец Шарль Амлен — трехкратный олимпийский чемпион, голландец Шинке Кнехт — трехкратный чемпион мира и, конечно, два корейца, ради которых трибуны в этот вечер и были переполнены. Одного зовут Хван Дэ Хон — это 18-летний бриллиант, второй — любимец публики Ли Хе Чун. Шорт-трек в Корее — национальный вид спорта, поэтому выиграть медали в этом виде в первый же соревновательный день было для страны делом государственной важности.

Елистратов в нынешнем сезоне не попадал даже в призеры на этапах Кубка мира, но в Пхенчхане, это не имело никакого значения.

Все решалось только здесь и сейчас. Дальше была спортивная драма. Бесконечные обгоны, тактические игры, падение двух конкурентов — и лишь три счастливчика. Один из них — наш Семен. У него бронза. Елистратов не скрывал, что мечтал о золоте, но в нынешней ситуации — это победа. ​

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

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