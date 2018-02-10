Олимпиада-2018. Расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля
Возможно, мы станем свидетелями первой казахстанской медали в Пхенчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Prosports.kz предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в воскресенье, 11 февраля.
Завтра, быть может, мы станем свидетелями первой казахстанской медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Во всяком случае, хочется в это верить. Будем держать кулаки за Юлию Галышеву.
Увидим мы в дебютной гонке и Алексея Полторанина, который хоть и не является фаворитом в скиатлоне, все же поборется за высокое место.
Ждем отличной гонки в исполнении наших биатлонистов, ведь от спринта зависит их судьба в дальнейшем, а именно будут ли они выступать дальше или же превратятся в зрителей.
Поболеем также за горнолыжника Игоря Закурдаева, который проведет первый старт в Корее.
Кроме того, конькобежцы выявят сильнейшего на дистанции 5000 метров. Продолжится командный турнир у фигуристов, короткую программу и танец представят
Напомним, что итоги прошедшего дня можно найти на нашем сайте.
Расписание на 11 февраля.
Горные лыжи
8:00 Мужчины, скоростной спуск.
Игорь Закурдаев.
Лыжные гонки
12:15 Мужчины, скиатлон 15/15 км.
Евгений Величко, Виталий Пухкало, Денис Волотка, Алексей Полторанин.
Санный спорт
15:50 Мужчины, третья попытка, следом четвертая.
Никита Копыренко.
Фристайл
16:30 Могул, финал.
Юлия Галышева.
Биатлон
17:15 Мужчины, спринт 7,5 км.
Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Владислав Виценко.
Время Астаны
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter