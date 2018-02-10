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10 февраля 2018, 16:32 | Олимпизм | Prosports.kz

Олимпиада-2018. Расписание выступлений казахстанцев на 11 февраля

Возможно, мы станем свидетелями первой казахстанской медали в Пхенчхане.

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Prosports.kz предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в воскресенье, 11 февраля.

Завтра, быть может, мы станем свидетелями первой казахстанской медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Во всяком случае, хочется в это верить. Будем держать кулаки за Юлию Галышеву.

Увидим мы в дебютной гонке и Алексея Полторанина, который хоть и не является фаворитом в скиатлоне, все же поборется за высокое место.

Ждем отличной гонки в исполнении наших биатлонистов, ведь от спринта зависит их судьба в дальнейшем, а именно будут ли они выступать дальше или же превратятся в зрителей.

Поболеем также за горнолыжника Игоря Закурдаева, который проведет первый старт в Корее.

Кроме того, конькобежцы выявят сильнейшего на дистанции 5000 метров. Продолжится командный турнир у фигуристов, короткую программу и танец представят женщины-одиночницы и танцевальные дуэты, а также произвольную программу покажут спортивные пары. На финишную прямую выходит турнир у керлеров в дабл-миксте. Сноубордисты в слоупстайле разыграют первый комплект наград. Не забудем и о женском хоккейном турнире.

Напомним, что итоги прошедшего дня можно найти на нашем сайте.

Расписание на 11 февраля.

Горные лыжи

8:00 Мужчины, скоростной спуск.

Игорь Закурдаев.

Лыжные гонки

12:15 Мужчины, скиатлон 15/15 км.

Евгений Величко, Виталий Пухкало, Денис Волотка, Алексей Полторанин.

Санный спорт

15:50 Мужчины, третья попытка, следом четвертая.

Никита Копыренко.

Фристайл

16:30 Могул, финал.

Юлия Галышева.

Биатлон

17:15 Мужчины, спринт 7,5 км.

Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Владислав Виценко.

Время Астаны
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