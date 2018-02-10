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10 февраля 2018, 16:27 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Саночник Репилов поднялся на третье место после второй попытки на Олимпиаде

В Пхёнчхане завершилась вторая попытка мужских соревнований по санному спорту в рамках Олимпиады-2018.

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© РИА "Новости"

В лидеры вышел немец Феликс Лох, опередивший австрийца Феликса Глайршера. Россиянин Роман Репилов поднялся на третью позицию.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. После второй попытки

1. Феликс Лох (Германия) — +1.35,299.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,188.
4. Роман Репилов (Россия) — +0,217…
13. Степан Фёдоров (Россия) — +0,672…
17. Семён Павличенко (Россия) — +0,961.
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