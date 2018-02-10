Саночник Репилов поднялся на третье место после второй попытки на Олимпиаде
В Пхёнчхане завершилась вторая попытка мужских соревнований по санному спорту в рамках Олимпиады-2018.
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В лидеры вышел немец Феликс Лох, опередивший австрийца Феликса Глайршера. Россиянин Роман Репилов поднялся на третью позицию.
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. После второй попытки
1. Феликс Лох (Германия) — +1.35,299.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,188.
4. Роман Репилов (Россия) — +0,217…
13. Степан Фёдоров (Россия) — +0,672…
17. Семён Павличенко (Россия) — +0,961.
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