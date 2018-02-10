Акимова: Олимпиада без Юрловой и Шипулина — это совсем не то
Татьяна Акимова — о поддержке тренеров разных стран, отсутствии косых взглядов и надеждах на следующие гонки.
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Лидер женской сборной России по биатлону, бронзовый призёр чемпионата мира-2017 Татьяна Акимова заняла 20-е место в стартовой гонке зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане — спринте на 7,5 км, не промахнувшись ни разу на огневых рубежах. Спецкор «Чемпионата» был среди журналистов, попросивших Акимову оценить итоги старта.
— Как вам здесь в Корее?
— На Олимпиаде совсем другие ощущения. Конечно, присутствовало волнение перед стартом. Физическое состояние на тренировках было хорошее, мне оно нравилось. Думаю, что сегодня на меня повлияло напряжение.
— В чём заключается это напряжение?
— Накручивала себя сильно на тему того, что это Олимпиада, важный старт и так далее. Нас с Ульяной Кайшевой тут только двое. Хотелось выступить хорошо. Получилось так, на что наработали.
— Скоростные качества за время финальной подготовки удалось улучшить?
— Разумеется, мы работали и над функциональной формой, и над стрельбой. Думаю, что дальше всё будет лучше. Будем лучше себя чувствовать.
— Разговоры о бойкоте в СМИ сильно давили?
— Мы вообще не включали телевизор. За последнее время посмотрели только открытие Игр и всё.
— В социальных сетях ощущаете поддержку?
— Поддержка для меня — это родные и близкие. Те, кто действительно за меня переживают. Эти люди для меня очень важны.
— Из сборной подруги звонили?
— Звонили. Ирина Услугина накануне старта пожелала удачи. Это очень приятно.
— Они реально болеют за тебя?
— Конечно. Очень много людей меня поддерживают. Эта поддержка чувствуется, и её очень много.
— На трассе вас подгоняли тренеры нескольких стран. Кто помогал?
— Очень много помогали тренеры Казахстана, Украины, Беларуси. На каждом кругу гнали меня, они все наши. Огромное им спасибо. У нас здесь настоящая биатлонная семья. К нам все хорошо относятся, мы хорошо общаемся.
— То есть никаких косых взглядов?
— Абсолютно. В биатлоне точно нет, насчёт других видов спорта не знаю.
— Когда стартовали россиянки и украинки, то поддержка была самая громкая. Слышала?
— Да, я слышала каждый круг и на рубеже. Моё имя кричали и сильно поддерживали. Я думаю, что если бы россиян приехало больше, то и болельщиков было бы больше. Наших очень не хватает. Без России на биатлоне было бы пусто. На каждом этапе Кубка мира наших людей очень много.
— Можно сказать, что это ваш главный старт в жизни? Слёзы не наворачивались?
— Для меня это первый старт. Олимпиада — это
— Следующие гонки возможно пробежать сильнее?
— Я надеюсь на это. Общее физическое состояние хорошее. Мы подошли к главному старту, как планировали.
— Влияет
— Чувствуется, что без Кати Юрловой и Антона Шипулина — это совсем не то.
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