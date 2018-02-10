Лидер женской сборной России по биатлону, бронзовый призёр чемпионата мира-2017 Татьяна Акимова заняла 20-е место в стартовой гонке зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане — спринте на 7,5 км, не промахнувшись ни разу на огневых рубежах. Спецкор «Чемпионата» был среди журналистов, попросивших Акимову оценить итоги старта.

— Как вам здесь в Корее?

— На Олимпиаде совсем другие ощущения. Конечно, присутствовало волнение перед стартом. Физическое состояние на тренировках было хорошее, мне оно нравилось. Думаю, что сегодня на меня повлияло напряжение.



— В чём заключается это напряжение?

— Накручивала себя сильно на тему того, что это Олимпиада, важный старт и так далее. Нас с Ульяной Кайшевой тут только двое. Хотелось выступить хорошо. Получилось так, на что наработали.



— Скоростные качества за время финальной подготовки удалось улучшить?

— Разумеется, мы работали и над функциональной формой, и над стрельбой. Думаю, что дальше всё будет лучше. Будем лучше себя чувствовать.



— Разговоры о бойкоте в СМИ сильно давили?

— Мы вообще не включали телевизор. За последнее время посмотрели только открытие Игр и всё.

— В социальных сетях ощущаете поддержку?

— Поддержка для меня — это родные и близкие. Те, кто действительно за меня переживают. Эти люди для меня очень важны.



— Из сборной подруги звонили?

— Звонили. Ирина Услугина накануне старта пожелала удачи. Это очень приятно.

— Они реально болеют за тебя?

— Конечно. Очень много людей меня поддерживают. Эта поддержка чувствуется, и её очень много.



— На трассе вас подгоняли тренеры нескольких стран. Кто помогал?

— Очень много помогали тренеры Казахстана, Украины, Беларуси. На каждом кругу гнали меня, они все наши. Огромное им спасибо. У нас здесь настоящая биатлонная семья. К нам все хорошо относятся, мы хорошо общаемся.



— То есть никаких косых взглядов?

— Абсолютно. В биатлоне точно нет, насчёт других видов спорта не знаю.