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10 февраля 2018, 16:18 | Биатлон | ТАСС

Украинские и белорусские тренеры помогали биатлонистке Акимовой во время спринта на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Казахские, белорусские и украинские тренеры помогали российской биатлонистке Татьяне Акимовой во время спринта на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Акимова в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 20-е место. Из-за дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) россияне на Олимпиаде выступают в усеченном составе в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Игры приглашения получили два биатлониста и две биатлонистки, с которыми приехали тренеры Рикко Гросс и Николай Загурский.

«Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали», — сказала Акимова.

«У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю», — сказала она.

Спортсменка также отметила, что выступление на Олимпиаде для нее является особенным. «Ощущается отличие от Кубка мира, чемпионата России. Олимпиада подарила мне новые эмоции, хотя вроде ничего особенного и не случилось. Все равно я получила определенный опыт», — рассказала Акимова.

«Из сборной звонят, поддерживают. Вообще очень много людей поддерживают, я бы хотела поблагодарить за это наших болельщиков», — добавила она.
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