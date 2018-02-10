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10 февраля 2018, 16:10 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: Ветер и холод помешали показать более высокий результат

10 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер и холод помешали показать более высокий результат. Об этом рассказала после завершения выступления в спринте на 7,5 км на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Дарья Домрачева заняла по итогам гонки девятое место, допустив два промаха, по одному на каждом из двух огневых рубежей. Олимпийской чемпионкой стала Лаура Дальмайер из Германии — 21.06,2 сек. (0+0), серебряную медаль завоевала норвежка Марте Олсбю — 24,2 сек. (1+0). Бронзовая награда у Вероники Витковой из Чехии — +25,8 сек. (0+1).

«Результат немного не тот, на который рассчитывала. Ветер и холод помешали выступить более стабильно, эти факторы и стали отвлекающим маневром», — отметила белорусская биатлонистка.

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что, несмотря на погоду, чувствовала себя сегодня хорошо.

«Физические кондиции хорошие, скорость позволяет показывать высокий результат. Это меня обнадеживает в преддверии гонки преследования. Все-таки стартую не так далеко от победительницы (46,2 сек. — Прим. БЕЛТА). Важно только не допускать досадных ошибок», — рассказала Дарья Домрачева.

Титулованная белорусская биатлонистка ответила на вопрос журналистов, играют ли сейчас роль три золотые медали на прошлой Олимпиаде в Сочи.

«В Пхенчхане все начинается с чистого листа. Прошлые заслуги сейчас не в счет, и какие там медали — это уже прошлое. Необходимо вновь выходить на биатлонную трассу и показывать, на что способен», — подчеркнула спортсменка.

Лидер белорусской команды Дарья Домрачева заняла в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане девятое место. Достойно выступила дебютантка Олимпийских игр Ирина Кривко, которая при одном промахе стала 17-й. Надежда Скардино в спринте расположилась на 36-й итоговой позиции, а Надежда Писарева финишировала 52-й среди 87 участниц.

В воскресенье, 11 февраля, состоится мужской спринт. Женщины выйдут на старт в гонке преследования 12 февраля. Все четыре белорусские биатлонистки попали в число участниц предстоящего старта.
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