Казахстанка Галина Вишневская в день рождения стала 30-й на первой гонке на Олимпиаде-2018
На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане в рамках соревнований по биатлону прошла женская гонка на 7,5 километров в спринте, передает корреспондент Vesti.kz.
В этом виде Казахстан представляли четыре спортсменки. Лидер сборной Галина Вишневская финишировала на 30-м месте, Дарья Климина — на 58-м, Ольга Полоторанина — на 63-м, а Алина Райкова — на 71-м.
По ходу гонки Вишневская и Полторанина допустили два промаха, а Райкова и Климина — по три.
Отметим, что сегодня, 10 февраля, Вишневская празднует 24-й день рождения.
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