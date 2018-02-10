Казахстанка Галина Вишневская в день рождения стала 30-й на первой гонке на Олимпиаде-2018

В этом виде Казахстан представляли четыре спортсменки. Лидер сборной Галина Вишневская финишировала на 30-м месте, Дарья Климина — на 58-м, Ольга Полоторанина — на 63-м, а Алина Райкова — на 71-м.

По ходу гонки Вишневская и Полторанина допустили два промаха, а Райкова и Климина — по три.

Отметим, что сегодня, 10 февраля, Вишневская празднует 24-й день рождения.