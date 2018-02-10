Забег в поддержку российских спортсменов на ОИ состоялся в Парке победы в Москве

В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Алла Шишкина и другие.

Забеги проходили в двух возрастных категориях — детской (500 м) и взрослой (5 км). Самому младшему участнику было четыре года, а самому опытному — 78. Перед стартом участники исполнили гимн России, а Борзаковский провел разминку.

«В Москве морозная погода, но бегать не опасно. Главное, не спешить и быть аккуратными, — сказал перед стартом Борзаковский ТАСС. — Не стоит забывать, что это забег в поддержку наших ребят, которые сейчас выступают в Южной Корее».

На старт вышли несколько сотен человек, Борзаковский был в числе участников. По ходу дистанции бегунов поддерживали болельщики, волонтеры и молодые представители движения Putin team.

Забег был организован при поддержке Центра спорта и образования «Самбо-70».