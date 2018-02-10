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10 февраля 2018, 15:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер стала олимпийской чемпионкой по биатлону в спринте, Акимова — 20-я

Немка Лаура Дальмайер победила в спринте по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Второе место заняла норвежка Марте Олсбу, а бронзу завоевала чешка Вероника Виткова. Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева показали 20-й и 33-й результаты соответственно.

Олимпийские игры — 2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 21.06,2 (0).
2. Марте Олсбу (Норвегия) — +24,2 (1).
3. Вероника Виткова (Чехия) — +25,8 (1)…
20. Татьяна Акимова (Россия) — + 1.18,0 (0)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.52,3 (2).
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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Ольсбу М.
Норвегия
3.
Виткова В.
Чехия
10.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 21.06,2
2 Марта Ольсбу Норвегия +24,2
3 Вероника Виткова Чехия +25,8
4 Мари Дорен-Абер Франция +33,1
5 Ванесса Хинц Германия +40,3
6 Лиза Виттоцци Италия +40,5
7 Ханна Эберг Швеция +40,8
8 Ирена Кадуриш Швейцария +45,5
9 Дарья Домрачева Беларусь +46,2
10 Жюстин Бреза Франция +47,9
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