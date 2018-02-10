Дальмайер стала олимпийской чемпионкой по биатлону в спринте, Акимова — 20-я
Немка Лаура Дальмайер победила в спринте по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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Второе место заняла норвежка Марте Олсбу, а бронзу завоевала чешка Вероника Виткова. Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева показали 20-й и 33-й результаты соответственно.
Олимпийские игры — 2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 21.06,2 (0).
2. Марте Олсбу (Норвегия) — +24,2 (1).
3. Вероника Виткова (Чехия) — +25,8 (1)…
20. Татьяна Акимова (Россия) — + 1.18,0 (0)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.52,3 (2).
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|10.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|21.06,2
|2
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+24,2
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+25,8
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+33,1
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+40,3
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+40,5
|7
|Ханна Эберг
|Швеция
|+40,8
|8
|Ирена Кадуриш
|Швейцария
|+45,5
|9
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+46,2
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+47,9