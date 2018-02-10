Белорусские, казахстанские и корейские тренеры помогают российским биатлонисткам
Тренеры женских сборных Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, а также некоторых других стран выразили готовность помогать россиянкам Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Иностранные специалисты будут подсказывать Татьяне и Ульяне отставание от лидеров и вести их по дистанции.
Напомним, что МОК ограничил число специалистов сборной России, аккредитованных для работы на Играх. Среди российских тренеров на дистанции работает только Николай Загурский, а на рубеже следит за стрельбой россиянок старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter