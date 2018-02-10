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10 февраля 2018, 14:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Белорусские, казахстанские и корейские тренеры помогают российским биатлонисткам

Тренеры женских сборных Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, а также некоторых других стран выразили готовность помогать россиянкам Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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© РИА "Новости"

Иностранные специалисты будут подсказывать Татьяне и Ульяне отставание от лидеров и вести их по дистанции.

Напомним, что МОК ограничил число специалистов сборной России, аккредитованных для работы на Играх. Среди российских тренеров на дистанции работает только Николай Загурский, а на рубеже следит за стрельбой россиянок старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.
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