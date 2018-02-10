Белорусские, казахстанские и корейские тренеры помогают российским биатлонисткам

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Иностранные специалисты будут подсказывать Татьяне и Ульяне отставание от лидеров и вести их по дистанции.

Напомним, что МОК ограничил число специалистов сборной России, аккредитованных для работы на Играх. Среди российских тренеров на дистанции работает только Николай Загурский, а на рубеже следит за стрельбой россиянок старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.