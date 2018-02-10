ПКР попросил МПК допустить российских лыжников и биатлонистов до Паралимпиады-2018
ТАСС, 10 февраля. Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) письмо с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов до участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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29 января МПК объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек, при этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку на них не хватило лицензий. В пятницу двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил президенту МПК Эндрю Парсонсу письмо с просьбой допустить до Паралимпийских игр 2018 года в лыжных гонках и биатлоне Романа Петушкова и других россиян.
«Паралимпийский комитет России выражает благодарность многократным чемпионам Олимпийских игр, чемпионатов мира — Вячеславу Быкову, Елене Исинбаевой, Алине Кабаевой, Александру Карелину, Юлии Липницкой, Михаилу Мамиашвили, Маргарите Мамун, Алексею Немову, Евгению Плющенко, Ирине Родниной, Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову и всем, кто поддержал инициативу Евгения Плющенко и обратился в Международный паралимпийский комитет с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов (мужскую команду), — говорится в сообщении. — Паралимпийский комитет России информирует о том, что 7 февраля 2018 года президент ПКР Владимир Лукин обратился к президенту МПК Эндрю Парсонсу с просьбой и обоснованием допуска мужской команды лыжников и биатлонистов к участию в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). Также ПКР направил в МПК полный пакет документов на 19 спортсменов и шесть
В релизе отмечается, что в МПК были отправлены скриншоты из системы АДАМС на всех спортсменов, подтверждающие тестирование спортсменов не менее двух раз в течении полугода до начала Паралимпийских игр, а также копии сертификатов всех членов делегации, прошедших обучение и тестирование по образовательной антидопинговой программе ПКР, документы медицинского персонала делегации, подтверждающие право ведения медицинской деятельности. Предварительная аккредитация спортсменов пройдет в
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