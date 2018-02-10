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10 февраля 2018, 14:24 | Биатлон | БЕЛТА

Белорус Максим Сергеев не попал в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м в шорт-треке

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня начались состязания мастеров шорт-трека, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель Беларуси в этом виде спорта Максим Сергеев не смог пробиться в число соискателей наград на дистанции 1500 м. В квалификации он показал время 2 мин. 15,242 сек., заняв лишь предпоследнее 5-е место в своем предварительном забеге. В полуфинал выходят по 3 лучших спортсмена из 6 квалификационных забегов.

Полуфиналы начнутся в 14.30, финальный старт в этом виде соревновательной программы состоится в 15.30.
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