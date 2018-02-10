Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 2 0 0
2 Нидерланды 1 2 1
6 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32515159/
10 февраля 2018, 13:11 | Хоккей | Р-Спорт

Женская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Японии на Олимпиаде-2018

КАННЫНЕ, 10 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной Швеции победили команду Японии в своем стартовом матче на Олимпийских играх 2018 года.

Встреча группы B, состоявшаяся в субботу в Канныне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу скандинавской команды. В составе победительниц шайбы забросили Фанни Раск (3-я минута) и Сара Яльмарссон (42). Автором гола у японок стала Руи Укита (37).

В следующем матче турнира 12 февраля шведки сыграют с объединенной командой Кореи, а японские хоккеистки в этот же день встретятся со сборной Швейцарии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
10 Февраля, 10:40 Группа В
Япония 1:2
(0:1, 0:0, 0:1)
Швеция
Вратари
1-й период
00:00 Руи Укита
Фанни Раск 02:21
3-й период
Sara Hjalmarsson 41:53
Судьи

Хоккей

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

Первая игра объединенной хоккейной команды Кореи привлекла большое внимание мировых СМИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Первый в истории мирового спорта матч хоккеисток объединенной команды Кореи на Олимпийских играх привлек повышенное внимание прессы и лидеров обоих государств. Встреча группового этапа Олимпиады-2018 с командой Швейцарии состоялась в субботу в Канныне и завершилась победой швейцарок со счетом 8:0.
Еще 7 новостей   Все новости

CAS пошёл в отказ: почему у 47 российских спортсменов не было шанса поехать на ОИ

Американский телеканал показал Родченкова после пластической операции

Как американцы поддерживают российских спортсменов на ОИ-2018

Организаторы ОИ поддержали фигуриста Коляду российскими песнями
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?