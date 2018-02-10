Женская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Японии на Олимпиаде-2018

Встреча группы B, состоявшаяся в субботу в Канныне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу скандинавской команды. В составе победительниц шайбы забросили Фанни Раск (3-я минута) и Сара Яльмарссон (42). Автором гола у японок стала Руи Укита (37).

В следующем матче турнира 12 февраля шведки сыграют с объединенной командой Кореи, а японские хоккеистки в этот же день встретятся со сборной Швейцарии.