Американец принес флаг России на открытие Олимпиады. Зачем он это сделал?

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Как иностранцы поддерживают россиян на Играх-2018.

В пятницу в Пхенчхане прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018. Российские спортсмены выступают на ней в нейтральном статусе, под олимпийским флагом. Представителям команды «Олимпийских атлетов из России» запрещено не только демонстрировать национальные символы, но и принимать их на объектах Игр, а также размещать и реагировать на записи с указанием своей страны в социальных сетях. Для болельщиков подобных запретов не существует, причем флаг нашей страны на стадионы проносят и разворачивают не только россияне — и триколоры попадают в объективы.

АМЕРИКАНЕЦ РАЗВЕРНУЛ ФЛАГ РОССИИ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР

Болельщик из США Филип Вахуда стал героем сюжета RT. Как рассказало издание, американец из Окленда пронес триколор с изображением орла и надписью «Россия» на трибуны Олимпийского стадиона в Пхенчхане и развернул его во время церемонии открытия Игр. Зачем он это сделал? Свой поступок Вахуда объяснил желанием поддержать недопущенных до Олимпиады россиян.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь, — объяснил американец RT, раскрыв свои мотивы. — Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды».

Напомним, без объяснения причин приглашение МОК от комиссии Валери Фурнейрон на Игры-2018 не получили шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и другие герои Сочи-2014 и звездные спортсмены, в отношении которых ранее никогда не возникало допинговых подозрений. 32 атлета после этого обратились в выездную панель Спортивного арбитражного суда в Корее, но CAS встал на сторону МОК.

Отдельным список прошли «жертвы Дениса Освальда» — дисциплинарной комиссии МОК, которая на основании расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и сведений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и других данных аннулировала результаты и дисквалифицировала 43 спортсменов из Сочи-2014. 28 из 39 апелляций на это решение были удовлетворены в CAS полностью, однако после этого 13 спортсменам и еще двум тренерам не удалось допиться допуска на Игры-2018 в выездной панели суда.

КОРЕЙЦЫ И ТРИКОЛОР НА ФИГУРНОМ КАТАНИИ

Еще один яркий сюжет пятницы — поддержка россиян в командном турнире по фигурному катанию. Во время выступления Михаила Коляды в короткой программе камеры выхватили на трибунах российский флаг. Примечательно, что на соревнования его принесла корейская пара. Яркой поддержкой запомнились и россияне, которые организовали мощное цветовое, баннерное и шумовое представление. Хитом этой Олимпиады, похоже, становится кричалка «Olympic athletes Russia — победа будет наша!».

Запрещенный на Играх российский триколор порой присутствует на соревнованиях даже случайно или по недосмотру. Вчера во время церемонии открытия в момент представления сборной Франции со знаменосцем Мартеном Фуркадом, на корейском телевидении были показаны титры с флагом России. А российские лыжницы в протоколе скиатлона на официальном сайте FIS значились под флагом России. Очевидно, что полностью удалить наш флаг с Олимпиады просто невозможно.